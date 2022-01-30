30 января 2022

КПРФ ведет во власть Екатеринбурга бизнесмена, помогавшего ДНР

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, законодательное собрание пермского края, фракция кпрф
Коммунисты назвали своих кандидатов последними из партий Фото:

КПРФ выдвинула на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2 бизнесмена Геннадия Ошуева (занимается розничной торговлей), который известен тем, что в 2014—2015 годах отправлял гуманитарную помощь на юго-восток Украины. По Ленинскому округу №10 от коммунистов идет партийный функционер Виталий Ряписов, который уступил на довыборах в гордуму в ноябре 2020 года в Ленинском округе №9.

«Геннадий Ошуев является руководителем межрегиональной общественной организации „Союз за социализм“. Предприниматель, производственник. Регулярно занимается благотворительностью, оказывает помощь детским домам, хосписам. Отправлял гуманитарную помощь в Донбасс в течение полутора лет. Виталий Ряписов — первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, помощник депутата законодательного собрания», — написал Ивачев на своей странице в Facebook.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» в кампании будут представлять директоры школ Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия» и ЛДПР, «Яблоко» и партия «Новые люди».

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КПРФ выдвинула на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2 бизнесмена Геннадия Ошуева (занимается розничной торговлей), который известен тем, что в 2014—2015 годах отправлял гуманитарную помощь на юго-восток Украины. По Ленинскому округу №10 от коммунистов идет партийный функционер Виталий Ряписов, который уступил на довыборах в гордуму в ноябре 2020 года в Ленинском округе №9. «Геннадий Ошуев является руководителем межрегиональной общественной организации „Союз за социализм“. Предприниматель, производственник. Регулярно занимается благотворительностью, оказывает помощь детским домам, хосписам. Отправлял гуманитарную помощь в Донбасс в течение полутора лет. Виталий Ряписов — первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, помощник депутата законодательного собрания», — написал Ивачев на своей странице в Facebook. Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» в кампании будут представлять директоры школ Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия» и ЛДПР, «Яблоко» и партия «Новые люди».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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