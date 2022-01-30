КПРФ ведет во власть Екатеринбурга бизнесмена, помогавшего ДНР

Коммунисты назвали своих кандидатов последними из партий Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

КПРФ выдвинула на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2 бизнесмена Геннадия Ошуева (занимается розничной торговлей), который известен тем, что в 2014—2015 годах отправлял гуманитарную помощь на юго-восток Украины. По Ленинскому округу №10 от коммунистов идет партийный функционер Виталий Ряписов, который уступил на довыборах в гордуму в ноябре 2020 года в Ленинском округе №9.

«Геннадий Ошуев является руководителем межрегиональной общественной организации „Союз за социализм“. Предприниматель, производственник. Регулярно занимается благотворительностью, оказывает помощь детским домам, хосписам. Отправлял гуманитарную помощь в Донбасс в течение полутора лет. Виталий Ряписов — первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, помощник депутата законодательного собрания», — написал Ивачев на своей странице в Facebook.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» в кампании будут представлять директоры школ Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия» и ЛДПР, «Яблоко» и партия «Новые люди».

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