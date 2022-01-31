Евросоюз поставил ультиматум России по Украине

01 февраля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе заявили, что от действий России будет зависеть решение ситуации по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины От Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации в Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», — заявил «Известиям» Стано. По его словам, Евросоюз допускает и другие варианты. В частности, страны ЕС сошлись во мнении, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки», добавил Стано. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России. А депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил газете, что меры иностранных коллег будут направлены на нанесение ущерба энергетическому сектору России. Последние месяцы США угрожают РФ невиданными санкциями в случае эскалации конфликта в Украине, передает «Национальная служба новостей». Часть санкций обещают «дать авансом». Политолог Сергей Марков считает, что ограничения могут коснуться финансовых систем, глобальной инфраструктуры для российского руководства и сторонников президента РФ Владимира Путина, пишет «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

От Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации в Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», — заявил «Известиям» Стано. По его словам, Евросоюз допускает и другие варианты. В частности, страны ЕС сошлись во мнении, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки», добавил Стано. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России. А депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил газете, что меры иностранных коллег будут направлены на нанесение ущерба энергетическому сектору России. Последние месяцы США угрожают РФ невиданными санкциями в случае эскалации конфликта в Украине, передает «Национальная служба новостей». Часть санкций обещают «дать авансом». Политолог Сергей Марков считает, что ограничения могут коснуться финансовых систем, глобальной инфраструктуры для российского руководства и сторонников президента РФ Владимира Путина, пишет «Утро.ру».