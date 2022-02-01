США эвакуируют семьи дипломатов из страны-союзника России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Госдепартамент США призывает американцев не ездить в Белоруссию Фото:

Госдепартамент США распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии. Также ведомство рекомендует гражданам США не посещать республику «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США. <…> Не ездите в Беларусь из -за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — сообщается в сообщении на сайте Госдепа США.

В феврале Белоруссия и Россия проведут совместные военные учения в республике. В Госдепартаменте США уверены, что эти учения замаскируют начало войны с Украиной. Эти опасения опроверг представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо, приводит RT слова Рыбакова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдепартамент США распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии. Также ведомство рекомендует гражданам США не посещать республику «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте Госдепа. «31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США. <…> Не ездите в Беларусь из -за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — сообщается в сообщении на сайте Госдепа США. В феврале Белоруссия и Россия проведут совместные военные учения в республике. В Госдепартаменте США уверены, что эти учения замаскируют начало войны с Украиной. Эти опасения опроверг представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо, приводит RT слова Рыбакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...