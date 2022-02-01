США эвакуируют семьи дипломатов из страны-союзника России

01 февраля 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Госдепартамент США призывает американцев не ездить в Белоруссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдепартамент США распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии. Также ведомство рекомендует гражданам США не посещать республику «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте Госдепа. «31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США. <…> Не ездите в Беларусь из -за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — сообщается в сообщении на сайте Госдепа США. В феврале Белоруссия и Россия проведут совместные военные учения в республике. В Госдепартаменте США уверены, что эти учения замаскируют начало войны с Украиной. Эти опасения опроверг представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо, приводит RT слова Рыбакова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдепартамент США распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии. Также ведомство рекомендует гражданам США не посещать республику «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте Госдепа. «31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США. <…> Не ездите в Беларусь из -за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд», — сообщается в сообщении на сайте Госдепа США. В феврале Белоруссия и Россия проведут совместные военные учения в республике. В Госдепартаменте США уверены, что эти учения замаскируют начало войны с Украиной. Эти опасения опроверг представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо, приводит RT слова Рыбакова.