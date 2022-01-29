МИД ответил на пугающие заявления Запада о вторжении РФ в Киев

29 января 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

В Швеции заявили, что Россия гонит танки из Сибири на границу с Украиной Фото: Минобороны России новость из сюжета Война на Украине Россия готовится к совместным оборонительным учениям с Белоруссией, и все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. С таким заявлением выступил МИД РФ. В министерстве иностранных дел обратили внимание на сюжет швейцарской телекомпании SRF, опубликовавшей сюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной». В самом видео речь идет о том, что РФ якобы «за тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям „Союзная решимость—2022“, в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа. Оборонительным учениям на территории союзного государства. Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — опубликовано заявление МИДа на сайте министерства. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. В Донбассе также сообщили, что Киев готовится к переброске военных. Президент РФ Владимир Путин, МИД РФ, и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявили, что Москва не собирается ни на кого нападать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готовится к совместным оборонительным учениям с Белоруссией, и все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. С таким заявлением выступил МИД РФ. В министерстве иностранных дел обратили внимание на сюжет швейцарской телекомпании SRF, опубликовавшей сюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной». В самом видео речь идет о том, что РФ якобы «за тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям „Союзная решимость—2022“, в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа. Оборонительным учениям на территории союзного государства. Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — опубликовано заявление МИДа на сайте министерства. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. В Донбассе также сообщили, что Киев готовится к переброске военных. Президент РФ Владимир Путин, МИД РФ, и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявили, что Москва не собирается ни на кого нападать.