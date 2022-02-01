Все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли

01 февраля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

По программе «Гектар в Арктике» с 1 февраля россияне смогут получить землю на Ямале Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Россияне бесплатно получат земельные участки в ЯНАО и еще пяти регионах России по программе «Гектар в Арктике». Подать заявку на получение земли граждане смогут уже с 1 февраля. «С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан — участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — рассказали ТАСС в Минвостокразвития. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек. Также получить землю в Арктике смогут участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей. Программа «Гектар в Арктике» появилась в августе 2021 года. Сначала она была доступна только жителям арктических территорий. Теперь ее расширили для жителей всех регионов России. ЯНАО вошел в список наиболее популярных для переселения регионов. От ямальцев поступило 554 заявки на получение земли в округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Россияне бесплатно получат земельные участки в ЯНАО и еще пяти регионах России по программе «Гектар в Арктике». Подать заявку на получение земли граждане смогут уже с 1 февраля. «С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан — участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — рассказали ТАСС в Минвостокразвития. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек. Также получить землю в Арктике смогут участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей. Программа «Гектар в Арктике» появилась в августе 2021 года. Сначала она была доступна только жителям арктических территорий. Теперь ее расширили для жителей всех регионов России. ЯНАО вошел в список наиболее популярных для переселения регионов. От ямальцев поступило 554 заявки на получение земли в округе.