Все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли

Россияне бесплатно получат земельные участки в ЯНАО и еще пяти регионах России по программе «Гектар в Арктике». Подать заявку на получение земли граждане смогут уже с 1 февраля.
«С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан — участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — рассказали ТАСС в Минвостокразвития.
Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек. Также получить землю в Арктике смогут участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей.
Программа «Гектар в Арктике» появилась в августе 2021 года. Сначала она была доступна только жителям арктических территорий. Теперь ее расширили для жителей всех регионов России. ЯНАО вошел в список наиболее популярных для переселения регионов. От ямальцев поступило 554 заявки на получение земли в округе.
Россияне бесплатно получат земельные участки в ЯНАО и еще пяти регионах России по программе «Гектар в Арктике». Подать заявку на получение земли граждане смогут уже с 1 февраля. «С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан — участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — рассказали ТАСС в Минвостокразвития. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек. Также получить землю в Арктике смогут участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей. Программа «Гектар в Арктике» появилась в августе 2021 года. Сначала она была доступна только жителям арктических территорий. Теперь ее расширили для жителей всех регионов России. ЯНАО вошел в список наиболее популярных для переселения регионов. От ямальцев поступило 554 заявки на получение земли в округе.