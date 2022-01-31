В Кургане увеличится число курортных авиарейсов

01 февраля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Рейсы будет выполнять компания Nordwind Airlines Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиарейсы из Кургана в Сочи с июня будут выполняться два раза в неделю вместо одного. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Кургана. Маршрут: Курган — Сочи. Дни выполнения: 01.06.22-29.10.22, среда, суббота», — указано на сайте. Вылет из Сочи в Курган назначен на 12:00, обратно — на 18:35. Полеты будут проходить на Boeing-737-800. До июня из Кургана в Сочи будет летать Embraer-190. В январе билеты на мартовские рейсы из Сочи в Курган стоили от 3791 до 3891 рубля. В обратную сторону продавались и более дорогие билеты. В 2022 году эти рейсы выполняет компания Nordwind Airlines, а в 2021 году за них отвечала авиакомпания S7 Airlines. Также из Кургана в 2022 году можно будет улететь до Симферополя. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиарейсы из Кургана в Сочи с июня будут выполняться два раза в неделю вместо одного. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Кургана. Маршрут: Курган — Сочи. Дни выполнения: 01.06.22-29.10.22, среда, суббота», — указано на сайте. Вылет из Сочи в Курган назначен на 12:00, обратно — на 18:35. Полеты будут проходить на Boeing-737-800. До июня из Кургана в Сочи будет летать Embraer-190. В январе билеты на мартовские рейсы из Сочи в Курган стоили от 3791 до 3891 рубля. В обратную сторону продавались и более дорогие билеты. В 2022 году эти рейсы выполняет компания Nordwind Airlines, а в 2021 году за них отвечала авиакомпания S7 Airlines. Также из Кургана в 2022 году можно будет улететь до Симферополя.