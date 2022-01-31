31 января 2022
29 января 2022

В Кургане увеличится число курортных авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, шереметьево, nordwind airlines, нордвин
Рейсы будет выполнять компания Nordwind Airlines Фото:

Авиарейсы из Кургана в Сочи с июня будут выполняться два раза в неделю вместо одного. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта.

«Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Кургана. Маршрут: Курган — Сочи. Дни выполнения: 01.06.22-29.10.22, среда, суббота», — указано на сайте.

Вылет из Сочи в Курган назначен на 12:00, обратно — на 18:35. Полеты будут проходить на Boeing-737-800. До июня из Кургана в Сочи будет летать Embraer-190.

В январе билеты на мартовские рейсы из Сочи в Курган стоили от 3791 до 3891 рубля. В обратную сторону продавались и более дорогие билеты. В 2022 году эти рейсы выполняет компания Nordwind Airlines, а в 2021 году за них отвечала авиакомпания S7 Airlines. Также из Кургана в 2022 году можно будет улететь до Симферополя.

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Авиарейсы из Кургана в Сочи с июня будут выполняться два раза в неделю вместо одного. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта. «Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Кургана. Маршрут: Курган — Сочи. Дни выполнения: 01.06.22-29.10.22, среда, суббота», — указано на сайте. Вылет из Сочи в Курган назначен на 12:00, обратно — на 18:35. Полеты будут проходить на Boeing-737-800. До июня из Кургана в Сочи будет летать Embraer-190. В январе билеты на мартовские рейсы из Сочи в Курган стоили от 3791 до 3891 рубля. В обратную сторону продавались и более дорогие билеты. В 2022 году эти рейсы выполняет компания Nordwind Airlines, а в 2021 году за них отвечала авиакомпания S7 Airlines. Также из Кургана в 2022 году можно будет улететь до Симферополя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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