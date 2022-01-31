Курганская поликлиника закрывает филиалы для плановой медпомощи

01 февраля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Поликлиника №2 Кургана меняет режим работы филиалов из-за COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская поликлиника №2 закроет часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте медицинской организации. «Закрываются для плановой медицинской помощи филиалы ГБУ „Курганская поликлиника №2“ расположенные по адресам: ул. Кравченко, 53; ул. Гоголя, 42 (вход со стороны ул. Томина) в Кургане, так же амбулаторный прием на территориальных участках расположенных в поселках Утяк, Керамзитный, Увал и микрорайоне Тополя», — говорится в сообщении поликлиники. Медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 будут оказывать в филиалах в Кургане по ул. Советская 179, ул. Кравченко, 53, ул. Гоголя, 42 (вход со стороны ул. Томина) и ул. Томина, 82 (вход 2, 3). Плановая помощь для курганцев будет доступна в филиалах поликлиники по ул. Гагарина,7, ул. Карельцева, 54, ул. Гагарина,7 и в микрорайоне Глинки. Ранее URA.RU писало, что в курганском перинатальном центре запретили посещать пациентов и приостановили проведение партнерских родов. Изменения в режиме работы приняты, чтобы не допустить занос и распространение ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. В Курганской области регистрируется рост новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 31 января, выявлено 288 случаев, госпитализированных 36 человек. Из-за штамма «Омикрон» в области прогнозируют пятикратный рост числа заболевших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганская поликлиника №2 закроет часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте медицинской организации. «Закрываются для плановой медицинской помощи филиалы ГБУ „Курганская поликлиника №2“ расположенные по адресам: ул. Кравченко, 53; ул. Гоголя, 42 (вход со стороны ул. Томина) в Кургане, так же амбулаторный прием на территориальных участках расположенных в поселках Утяк, Керамзитный, Увал и микрорайоне Тополя», — говорится в сообщении поликлиники. Медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 будут оказывать в филиалах в Кургане по ул. Советская 179, ул. Кравченко, 53, ул. Гоголя, 42 (вход со стороны ул. Томина) и ул. Томина, 82 (вход 2, 3). Плановая помощь для курганцев будет доступна в филиалах поликлиники по ул. Гагарина,7, ул. Карельцева, 54, ул. Гагарина,7 и в микрорайоне Глинки. Ранее URA.RU писало, что в курганском перинатальном центре запретили посещать пациентов и приостановили проведение партнерских родов. Изменения в режиме работы приняты, чтобы не допустить занос и распространение ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. В Курганской области регистрируется рост новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 31 января, выявлено 288 случаев, госпитализированных 36 человек. Из-за штамма «Омикрон» в области прогнозируют пятикратный рост числа заболевших.