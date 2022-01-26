В курганском перинатальном центре запретили посещать пациентов

В перинатальном центре Кургана запретили посещения и партнерские роды из-за COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 27 января в Курганском перинатальном центре запрещено посещение пациентов родственниками и приостановлено проведение партнерских родов. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения.

«В соответствии с приказом главного врача Перинатального центра № 29 от 26.01.2022 года „Об усилении мероприятий по недопущению заноса и распространению ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции“, в ГБУ „Перинатальный центр“ с 27.01.2022 года отменены все посещения пациентов родственниками. Запрещено посещение сервисных палат вне зависимости от эпиданамнеза, до особого распоряжения. Приостановлено проведение партнерских родов, до особого распоряжения», — говорится в сообщении Курганского перинатального центра.

Также ограничено посещение отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Матери смогут посещать детей один раз в день менее 15 минут с обязательным соблюдением графика посещения. Запрещено скопление пациенток на посту. Прием передач осуществляется через стол справок перинатального центра с 8 до 18 часов ежедневно. Временно ограничен и личный прием граждан. С вопросами рекомендуют обращаться через сайт или электронный адрес учреждения.

В Курганской области регистрируется рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 27 января, выявлено 176 случаев, госпитализированных 40 человек. Ранее URA.RU писало, что из-за штамма «Омикрон» в области прогнозируют пятикратный рост числа заболевших.

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