26 января 2022

В курганском перинатальном центре запретили посещать пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре Кургана запретили посещения и партнерские роды из-за COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 27 января в Курганском перинатальном центре запрещено посещение пациентов родственниками и приостановлено проведение партнерских родов. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения.

«В соответствии с приказом главного врача Перинатального центра № 29 от 26.01.2022 года „Об усилении мероприятий по недопущению заноса и распространению ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции“, в ГБУ „Перинатальный центр“ с 27.01.2022 года отменены все посещения пациентов родственниками. Запрещено посещение сервисных палат вне зависимости от эпиданамнеза, до особого распоряжения. Приостановлено проведение партнерских родов, до особого распоряжения», — говорится в сообщении Курганского перинатального центра.

Также ограничено посещение отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Матери смогут посещать детей один раз в день менее 15 минут с обязательным соблюдением графика посещения. Запрещено скопление пациенток на посту. Прием передач осуществляется через стол справок перинатального центра с 8 до 18 часов ежедневно. Временно ограничен и личный прием граждан. С вопросами рекомендуют обращаться через сайт или электронный адрес учреждения.

В Курганской области регистрируется рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 27 января, выявлено 176 случаев, госпитализированных 40 человек. Ранее URA.RU писало, что из-за штамма «Омикрон» в области прогнозируют пятикратный рост числа заболевших.

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С 27 января в Курганском перинатальном центре запрещено посещение пациентов родственниками и приостановлено проведение партнерских родов. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения. «В соответствии с приказом главного врача Перинатального центра № 29 от 26.01.2022 года „Об усилении мероприятий по недопущению заноса и распространению ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции“, в ГБУ „Перинатальный центр“ с 27.01.2022 года отменены все посещения пациентов родственниками. Запрещено посещение сервисных палат вне зависимости от эпиданамнеза, до особого распоряжения. Приостановлено проведение партнерских родов, до особого распоряжения», — говорится в сообщении Курганского перинатального центра. Также ограничено посещение отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Матери смогут посещать детей один раз в день менее 15 минут с обязательным соблюдением графика посещения. Запрещено скопление пациенток на посту. Прием передач осуществляется через стол справок перинатального центра с 8 до 18 часов ежедневно. Временно ограничен и личный прием граждан. С вопросами рекомендуют обращаться через сайт или электронный адрес учреждения. В Курганской области регистрируется рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 27 января, выявлено 176 случаев, госпитализированных 40 человек. Ранее URA.RU писало, что из-за штамма «Омикрон» в области прогнозируют пятикратный рост числа заболевших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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