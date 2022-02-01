Песков посоветовал критикам Кадырова обратиться к силовикам

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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Рамзана Кадырова Фото:

Кремль не имеет возможности разбираться в обвинениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, если у граждан РФ есть какие-либо опасения из-за высказываний Кадырова, они должны обратиться в правоохранительные органы.

«Есть определенные обвинения в адрес Кадырова из-за границы. Если у граждан РФ есть опасения из-за безопасности, они должны как минимум обратиться в правоохранительные органы», — прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков на конференц-колле.

По словам представителя Кремля, озвученные из-за границы обвинения не могут быть поводом, чтобы Кремль предпринимал какие-то действия. «Кремль не имеет возможности разбираться», — подытожил он.

Ранее «Новая газета» подала заявление в Следственный комитет России на главу Чечни. Поводом стало то, что Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

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Кремль не имеет возможности разбираться в обвинениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, если у граждан РФ есть какие-либо опасения из-за высказываний Кадырова, они должны обратиться в правоохранительные органы. «Есть определенные обвинения в адрес Кадырова из-за границы. Если у граждан РФ есть опасения из-за безопасности, они должны как минимум обратиться в правоохранительные органы», — прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков на конференц-колле. По словам представителя Кремля, озвученные из-за границы обвинения не могут быть поводом, чтобы Кремль предпринимал какие-то действия. «Кремль не имеет возможности разбираться», — подытожил он. Ранее «Новая газета» подала заявление в Следственный комитет России на главу Чечни. Поводом стало то, что Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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