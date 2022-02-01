Песков посоветовал критикам Кадырова обратиться к силовикам

01 февраля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не имеет возможности разбираться в обвинениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, если у граждан РФ есть какие-либо опасения из-за высказываний Кадырова, они должны обратиться в правоохранительные органы. «Есть определенные обвинения в адрес Кадырова из-за границы. Если у граждан РФ есть опасения из-за безопасности, они должны как минимум обратиться в правоохранительные органы», — прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков на конференц-колле. По словам представителя Кремля, озвученные из-за границы обвинения не могут быть поводом, чтобы Кремль предпринимал какие-то действия. «Кремль не имеет возможности разбираться», — подытожил он. Ранее «Новая газета» подала заявление в Следственный комитет России на главу Чечни. Поводом стало то, что Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кремль не имеет возможности разбираться в обвинениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, если у граждан РФ есть какие-либо опасения из-за высказываний Кадырова, они должны обратиться в правоохранительные органы. «Есть определенные обвинения в адрес Кадырова из-за границы. Если у граждан РФ есть опасения из-за безопасности, они должны как минимум обратиться в правоохранительные органы», — прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков на конференц-колле. По словам представителя Кремля, озвученные из-за границы обвинения не могут быть поводом, чтобы Кремль предпринимал какие-то действия. «Кремль не имеет возможности разбираться», — подытожил он. Ранее «Новая газета» подала заявление в Следственный комитет России на главу Чечни. Поводом стало то, что Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.