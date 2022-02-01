В Кремле объяснили, почему США солгали о переговорах с Россией

01 февраля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, в США перепутали документы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал путаницей ситуацию с письменным ответом США и НАТО от России по гарантиям безопасности. По его словам, американская администрация перепутала документы. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности. «Это были другие сообщения, по другой проблематике. Основного ответа РФ по главной теме нынешнего дня передано не было, сейчас ответ готовится. Произошла некая путаница, которая была вроде бы устранена, наш МИД уже опроверг», — сказал он во время конференц-колла. На вопрос о том, о каком документе идет речь, Песков ответил «другой». В декабре 2021 года власти РФ передали США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал путаницей ситуацию с письменным ответом США и НАТО от России по гарантиям безопасности. По его словам, американская администрация перепутала документы. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности. «Это были другие сообщения, по другой проблематике. Основного ответа РФ по главной теме нынешнего дня передано не было, сейчас ответ готовится. Произошла некая путаница, которая была вроде бы устранена, наш МИД уже опроверг», — сказал он во время конференц-колла. На вопрос о том, о каком документе идет речь, Песков ответил «другой». В декабре 2021 года власти РФ передали США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик.