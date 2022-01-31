31 января 2022

Контролерам в Перми обещают премии за поимку «зайцев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, автобус, пригородный автобус
Желающим работать контролерами в пермских автобусах обещают до 30 тысяч рублей Фото:

Контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда в городском транспорте Перми, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров, сообщают в мэрии. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей.

«Порядок начисления зарплаты контролерам, действительно, был пересмотрен: 20 тысяч рублей — это гарантированная окладная часть, остальное — это премиальная часть за работу с безбилетными пассажирами, — сказали URA.RU в департаменте транспорта администрации Перми. — Эффективность работы службы оценивается по соотношению количества проведенных проверок и количества выявленных нарушений». Кроме выполнения плана на премию контролера будет влиять правильность и своевременность составления документов и другие факторы.

Переход к системе самостоятельной оплаты проезда в общественном транспорте Перми начался в конце 2021 года. В мэрии тогда объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. На сегодняшний день кондукторы отсутствуют на 24 автобусных маршрутах и на всех трамвайных. По заверению начальника департамента транспорта Анатолия Путина, количество «зайцев» из-за этого не увеличилось и сохраняется на уровне 20% от общего числа пассажиров.

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Контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда в городском транспорте Перми, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров, сообщают в мэрии. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей. «Порядок начисления зарплаты контролерам, действительно, был пересмотрен: 20 тысяч рублей — это гарантированная окладная часть, остальное — это премиальная часть за работу с безбилетными пассажирами, — сказали URA.RU в департаменте транспорта администрации Перми. — Эффективность работы службы оценивается по соотношению количества проведенных проверок и количества выявленных нарушений». Кроме выполнения плана на премию контролера будет влиять правильность и своевременность составления документов и другие факторы. Переход к системе самостоятельной оплаты проезда в общественном транспорте Перми начался в конце 2021 года. В мэрии тогда объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. На сегодняшний день кондукторы отсутствуют на 24 автобусных маршрутах и на всех трамвайных. По заверению начальника департамента транспорта Анатолия Путина, количество «зайцев» из-за этого не увеличилось и сохраняется на уровне 20% от общего числа пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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