26 января 2022

Власти Перми посчитали «зайцев» после увольнения кондукторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, пассажиры, трамвай
Из пермских автобусов и трамваев исчезают кондукторы Фото:

Пермяки исправно оплачивают проезд, несмотря на отсутствие кондукторов во многих автобусах и трамваях. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин. Ранее власти говорили о 20% пассажиров, которые пытаются проехать бесплатно.

«Эта цифра принципиально не поменялась, то есть она находится на том же уровне. Картина развивается достаточно статично», — сказал Путин в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Он отметил, что до конца января кондукторы исчезнут из половины городских автобусов и трамваев, после чего власти возьмут паузу для анализа. Дальнейшее распространение практики бескондукторной оплаты продолжится позже.

Эксперимент по внедрению самостоятельной оплаты проезда в пермском транспорте начался в конце 2021 года и активизировался в январе 2022-го. В связи этим власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Бороться с конфликтными «зайцами» должна помочь Росгвардия, предполагается, что ее услуги оплатят перевозчики.

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Пермяки исправно оплачивают проезд, несмотря на отсутствие кондукторов во многих автобусах и трамваях. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин. Ранее власти говорили о 20% пассажиров, которые пытаются проехать бесплатно. «Эта цифра принципиально не поменялась, то есть она находится на том же уровне. Картина развивается достаточно статично», — сказал Путин в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Он отметил, что до конца января кондукторы исчезнут из половины городских автобусов и трамваев, после чего власти возьмут паузу для анализа. Дальнейшее распространение практики бескондукторной оплаты продолжится позже. Эксперимент по внедрению самостоятельной оплаты проезда в пермском транспорте начался в конце 2021 года и активизировался в январе 2022-го. В связи этим власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Бороться с конфликтными «зайцами» должна помочь Росгвардия, предполагается, что ее услуги оплатят перевозчики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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