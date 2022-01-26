Власти Перми посчитали «зайцев» после увольнения кондукторов

Из пермских автобусов и трамваев исчезают кондукторы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермяки исправно оплачивают проезд, несмотря на отсутствие кондукторов во многих автобусах и трамваях. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин. Ранее власти говорили о 20% пассажиров, которые пытаются проехать бесплатно.

«Эта цифра принципиально не поменялась, то есть она находится на том же уровне. Картина развивается достаточно статично», — сказал Путин в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Он отметил, что до конца января кондукторы исчезнут из половины городских автобусов и трамваев, после чего власти возьмут паузу для анализа. Дальнейшее распространение практики бескондукторной оплаты продолжится позже.

Эксперимент по внедрению самостоятельной оплаты проезда в пермском транспорте начался в конце 2021 года и активизировался в январе 2022-го. В связи этим власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Бороться с конфликтными «зайцами» должна помочь Росгвардия, предполагается, что ее услуги оплатят перевозчики.

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