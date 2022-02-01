Для свердловских первоклассников объявлены досрочные каникулы

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Первоклассники ушли отдыхать раньше всех — со 2 по 16 февраля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первоклассников свердловских школ отправили на каникулы с 2 по 16 февраля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше — со 2 по 16 февраля», — написал глава региона.

Глава региона отметил, что решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — отметил Куйвашев. Губернатор также объявил о начале дистанционного обучения для учащихся со второго по восьмой класс до 16 февраля. На удаленку также отправлены студенты колледжей и техникумов.

Ранее сообщалось, что 792 школьных класса и 182 группы в детских садах Екатеринбурга уже работают в дистанционном режиме из-за вспышки COVID-19 в регионе. До этого, замгубернатора области Павел Креков сообщил, что перехода на дистант не будет, вместо этого классы выведут на карантин.

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Первоклассников свердловских школ отправили на каникулы с 2 по 16 февраля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram. «Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше — со 2 по 16 февраля», — написал глава региона. Глава региона отметил, что решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — отметил Куйвашев. Губернатор также объявил о начале дистанционного обучения для учащихся со второго по восьмой класс до 16 февраля. На удаленку также отправлены студенты колледжей и техникумов. Ранее сообщалось, что 792 школьных класса и 182 группы в детских садах Екатеринбурга уже работают в дистанционном режиме из-за вспышки COVID-19 в регионе. До этого, замгубернатора области Павел Креков сообщил, что перехода на дистант не будет, вместо этого классы выведут на карантин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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