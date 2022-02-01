Куйвашев запретил свердловским подросткам ходить в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения при посещении ТЦ
Ограничения связанны с резким заболеванием COVID в области Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Несовершеннолетним со 2 февраля будет запрещено посещать торговые центры, спортивные организации, спортивные клубы, детские игровые комнаты, а также детские развлекательные центры в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отмечает, что ограничения связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — пишет губернатор.

Ранее был объявлен дистант для всех учащихся с 2 по 8 классы, а также студентов колледжей и техникумов. Также свердловские власти сообщали, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания. Первоклассники отправлены на дополнительные каникулы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несовершеннолетним со 2 февраля будет запрещено посещать торговые центры, спортивные организации, спортивные клубы, детские игровые комнаты, а также детские развлекательные центры в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев. «Детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он отмечает, что ограничения связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — пишет губернатор. Ранее был объявлен дистант для всех учащихся с 2 по 8 классы, а также студентов колледжей и техникумов. Также свердловские власти сообщали, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания. Первоклассники отправлены на дополнительные каникулы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...