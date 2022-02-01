Куйвашев запретил свердловским подросткам ходить в ТЦ

Ограничения связанны с резким заболеванием COVID в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несовершеннолетним со 2 февраля будет запрещено посещать торговые центры, спортивные организации, спортивные клубы, детские игровые комнаты, а также детские развлекательные центры в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отмечает, что ограничения связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — пишет губернатор.

Ранее был объявлен дистант для всех учащихся с 2 по 8 классы, а также студентов колледжей и техникумов. Также свердловские власти сообщали, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания. Первоклассники отправлены на дополнительные каникулы.