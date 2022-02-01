FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

01 февраля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Санкции коснутся «Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка» и «Альфа-банка». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз и США разрабатывают пакет санкций, направленных на банковскую систему РФ. Рестрикции коснутся крупнейших финансовых институтов России, включая «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Российский фонд прямых инвестиций» и «Альфа-банк». Западные союзники планируют отрезать Москву от международной финансовой системы, передает Financial Times со ссылкой на документы. «США и ЕС также хотят нанести удар по сердцу российской банковской системы и значительно отрезать Москву от международной финансовой системы, не сумев этого сделать после аннексии Крыма в 2014 году.‎ Крупнейшие финансовые институты России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк, находятся на линии огня», — сообщают в издании. Речь идет об исключении России из международной платежной системы Swift. Такая мера еще больше усложнит способность российских банков взаимодействовать с Западом. ‎Тем не менее, в ЕС неохотно поддерживают такую идею и рассматривают ее «как последнее средство». Ранее сообщалось, что США готовят санкции против «окружения Путина». Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что эти лица «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом». Позднее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз и США разрабатывают пакет санкций, направленных на банковскую систему РФ. Рестрикции коснутся крупнейших финансовых институтов России, включая «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Российский фонд прямых инвестиций» и «Альфа-банк». Западные союзники планируют отрезать Москву от международной финансовой системы, передает Financial Times со ссылкой на документы. «США и ЕС также хотят нанести удар по сердцу российской банковской системы и значительно отрезать Москву от международной финансовой системы, не сумев этого сделать после аннексии Крыма в 2014 году.‎ Крупнейшие финансовые институты России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк, находятся на линии огня», — сообщают в издании. Речь идет об исключении России из международной платежной системы Swift. Такая мера еще больше усложнит способность российских банков взаимодействовать с Западом. ‎Тем не менее, в ЕС неохотно поддерживают такую идею и рассматривают ее «как последнее средство». Ранее сообщалось, что США готовят санкции против «окружения Путина». Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что эти лица «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом». Позднее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России.