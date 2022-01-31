Financial Times: США подготовили санкции против окружения Путина

31 января 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ограничительные меры будут приняты в случае вторжения России на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США подготовили санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников. Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». «Лица, которых мы определили, находятся во внутренних кругах Кремля или близки к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля», — заявили представители США. Информацию передает издание Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена. Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что лица, в отношении которых могут быть введены ограничения, «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом». «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и приведут к тому, что члены их семей более не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — уточнили в администрации Байдена. Подчеркивается, что эти меры будут приняты вдобавок к рестрикциям против банковского и энергетического секторов РФ, которые обсуждались США и их союзниками в последние недели. США действуют совместно с Великобританией, сообщается в статье. Представитель Национального совета безопасности подчеркивает, что партнеры вместе с другими союзниками готовы понести большие расходы, если Россия продолжит «вторжение в Украину». «Мы приветствуем тесное сотрудничество с Великобританией в вопросе усиления существующих санкций за злонамеренную деятельность и подготовки пакета серьезных экономических мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии», — заявил источник FT. Ранее сообщалось, что Британия готовит «болезненные» санкции против властей РФ. Предполагается, что санкции будут применены к активам российских энергетических компаний. 23 января министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что пакет санкций может быть применен к России независимо от взаимоотношений с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что в случае введения новых санкций от Великобритании Россия ответит собственными мерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США подготовили санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников. Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». «Лица, которых мы определили, находятся во внутренних кругах Кремля или близки к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля», — заявили представители США. Информацию передает издание Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена. Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что лица, в отношении которых могут быть введены ограничения, «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом». «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и приведут к тому, что члены их семей более не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — уточнили в администрации Байдена. Подчеркивается, что эти меры будут приняты вдобавок к рестрикциям против банковского и энергетического секторов РФ, которые обсуждались США и их союзниками в последние недели. США действуют совместно с Великобританией, сообщается в статье. Представитель Национального совета безопасности подчеркивает, что партнеры вместе с другими союзниками готовы понести большие расходы, если Россия продолжит «вторжение в Украину». «Мы приветствуем тесное сотрудничество с Великобританией в вопросе усиления существующих санкций за злонамеренную деятельность и подготовки пакета серьезных экономических мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии», — заявил источник FT. Ранее сообщалось, что Британия готовит «болезненные» санкции против властей РФ. Предполагается, что санкции будут применены к активам российских энергетических компаний. 23 января министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что пакет санкций может быть применен к России независимо от взаимоотношений с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что в случае введения новых санкций от Великобритании Россия ответит собственными мерами.