Курганский депутат судится с ветеранами-афганцами из-за репутации

Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие».
«Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте.
Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения.
В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос.
Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие». «Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте. Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения. В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос.