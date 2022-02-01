01 февраля 2022
31 января 2022

Курганский депутат судится с ветеранами-афганцами из-за репутации

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное собрание областной думы.г. Курган , гладковский константин
Депутат Константин Гладковский подал апелляцию Фото:

Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие».

«Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте.

Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения.

В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос.

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Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие». «Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте. Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения. В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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