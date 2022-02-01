Курганский депутат судится с ветеранами-афганцами из-за репутации

02 февраля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Депутат Константин Гладковский подал апелляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие». «Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте. Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения. В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский подал апелляцию по делу, связанному с судом против «афганцев». Депутат подавал иск о защите чести и достоинства. Соответствующая информация размещена на сайте ГАС «Правосудие». «Производство по гражданским и административным делам — апелляция. <…> Дела, связанные с неимущественными правами, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам», — указано на сайте. Дело будут рассматривать в Курганском областном суде. Ответчиком является ветеран боевых действий Юрий Сиянский. В декабре Гладковский уже подавал апелляцию, но дело было снято с рассмотрения. В сентябре депутат проиграл суд, который длился десять месяцев. Ранее 40 ветеранов направили обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и в облдуму. Они просили проверить работу Гладковского. Участники войны в Афганистане считают, что в организации, которой руководит депутат, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью, а ветеранам не помогают решить квартирный вопрос.