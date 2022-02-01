В Казахстане на пять лет запретили повышать зарплату министрам

В Казахстане ввели пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и министров. 11 января о запрете объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Считаю, что зарплаты у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса (нижняя палата Парламента Республики Казахстан — прим.URA.RU), но, думаю, вы эту новость воспримете с пониманием», — сообщил Токарев. Слова президента передает telegram-канал Sputnik Казахстан.
В Казахстане ввели пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и министров. 11 января о запрете объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Считаю, что зарплаты у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса (нижняя палата Парламента Республики Казахстан — прим.URA.RU), но, думаю, вы эту новость воспримете с пониманием», — сообщил Токарев. Слова президента передает telegram-канал Sputnik Казахстан. Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. 11 января Токаев утвердил новый состав правительства. Помимо премьер-министра, президент также назначил четырех вице-премьеров.