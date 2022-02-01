В Казахстане на пять лет запретили повышать зарплату министрам

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Токарев запретил повышать зарплаты министрам и депутатам Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане ввели пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и министров. 11 января о запрете объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю, что зарплаты у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса (нижняя палата Парламента Республики Казахстан — прим.URA.RU), но, думаю, вы эту новость воспримете с пониманием», — сообщил Токарев. Слова президента передает telegram-канал Sputnik Казахстан.

Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. 11 января Токаев утвердил новый состав правительства. Помимо премьер-министра, президент также назначил четырех вице-премьеров.

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В Казахстане ввели пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и министров. 11 января о запрете объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Считаю, что зарплаты у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса (нижняя палата Парламента Республики Казахстан — прим.URA.RU), но, думаю, вы эту новость воспримете с пониманием», — сообщил Токарев. Слова президента передает telegram-канал Sputnik Казахстан. Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял постановление об отставке правительства. 11 января Токаев утвердил новый состав правительства. Помимо премьер-министра, президент также назначил четырех вице-премьеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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