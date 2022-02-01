Премьер Британии предрек будущее РФ после ее вторжения на Украину

02 февраля 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон считает, что вторжение России на Украину приведет к военной катастрофе Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Вторжение России на Украину приведет к политической и гуманитарной катастрофе. Так считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической, гуманитарной, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира», — высказал свое предположение Джонсон в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что такой шаг со стороны РФ обернется поражением для ее лидера Владимира Путина. Он добавил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, которые вступят в силу с того момента, «когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии. Встреча Путина и Джонсона должна была состояться 31 января. Однако ее перенесли по причине COVID-вечеринок. Ранее в Сеть выложили публикации доклада о секретных вечеринках премьер-министра Великобритании. Пропустивший встречу с Путиным извинился перед членами парламента за участие в подобных мероприятиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вторжение России на Украину приведет к политической и гуманитарной катастрофе. Так считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической, гуманитарной, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира», — высказал свое предположение Джонсон в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что такой шаг со стороны РФ обернется поражением для ее лидера Владимира Путина. Он добавил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, которые вступят в силу с того момента, «когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии. Встреча Путина и Джонсона должна была состояться 31 января. Однако ее перенесли по причине COVID-вечеринок. Ранее в Сеть выложили публикации доклада о секретных вечеринках премьер-министра Великобритании. Пропустивший встречу с Путиным извинился перед членами парламента за участие в подобных мероприятиях.