Премьер Британии предрек будущее РФ после ее вторжения на Украину

Вторжение России на Украину приведет к политической и гуманитарной катастрофе. Так считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической, гуманитарной, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира», — высказал свое предположение Джонсон в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что такой шаг со стороны РФ обернется поражением для ее лидера Владимира Путина.
Он добавил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, которые вступят в силу с того момента, «когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.
Встреча Путина и Джонсона должна была состояться 31 января. Однако ее перенесли по причине COVID-вечеринок. Ранее в Сеть выложили публикации доклада о секретных вечеринках премьер-министра Великобритании. Пропустивший встречу с Путиным извинился перед членами парламента за участие в подобных мероприятиях.
Вторжение России на Украину приведет к политической и гуманитарной катастрофе. Так считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической, гуманитарной, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира», — высказал свое предположение Джонсон в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что такой шаг со стороны РФ обернется поражением для ее лидера Владимира Путина. Он добавил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, которые вступят в силу с того момента, «когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии. Встреча Путина и Джонсона должна была состояться 31 января. Однако ее перенесли по причине COVID-вечеринок. Ранее в Сеть выложили публикации доклада о секретных вечеринках премьер-министра Великобритании. Пропустивший встречу с Путиным извинился перед членами парламента за участие в подобных мероприятиях.