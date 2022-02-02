Канадцев рассмешили новости о войсках РФ на границе с Украиной

Канадцы подняли на смех своего министра обороны за заявления в адрес России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Читатели CBC из Канады с юмором отнеслись к заявлению отечественного министра обороны Аниты Ананд. По ее якобы достоверным данным, на границе с Украиной сосредотачиваются российские войска.

Ананд ранее в фире телеканала CBC предложила России переговоры для того, чтобы избежать обострения ситуации на Украине. «Согласно достоверным разведданным, на границе с Украиной, в том числе в Белоруссии, происходит эскалация российских войск», — заявила она тогда.

В это же время в комментариях под данной новостью канадские пользователи подняли на смех своего министра. «А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с Трюдо?», — написал Mark Deckard.

По мнению читателя Peter James Chin, Украина является всего лишь костылем для падающего рейтинга США. А вот Bob Fox отметил, что давно так не смеялся после чтения новостей.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия требует у Канады объяснений, почему ее военные готовят на Украине неонацисткие формирования. Лидер украинских неонацистов Николай Коханивский пообещал устроить погромы российских объектов в Киеве, пишет argumenti.ru. В российском посольстве заявили, что в руки к неонацистам уже попадает американское оружие , пишет Pravda.Ru.

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