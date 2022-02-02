Депутат Госдумы объяснил, как нужно поставить оружие в Донбасс

Поставлять оружие в ДНР и ЛНР Россия может через Южную Осетию Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия может поставлять оружие в ДНР и ЛНР через Южную Осетию. Об этом заявил первый зампредседатель думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин. По мнению депутата, такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом».

«Южная Осетия с наибольшей вероятностью может оказаться тем государством, через которое, если будет принято такое решение, отдельные виды вооружения будут поставляться республикам Донбасса. Южная Осетия их признала», — рассказал Затулин в интервью MK.ru . По его словам, это позволит обойти «нормандский формат».

По словам эксперта, такой вариант легализации будет справедливым ответом Западу. В то время, как Германия, — другой член «Нормандской четверки», — действительно воздерживается от поставок оружия, США и ряд европейских стран свободно отправляют боеприпасы и оружие на Украину.

Кроме того, Затулин уверен, что Россия имеет право открыто обозначить свою позицию по этому вопросу. Как пояснил депутат, Киев уже активно использует оружие, поставляемое другими странами: «Украина не скрывала, например, что применяла „Байрактар“. Хотя это напрямую запрещено Минскими соглашениями и прочими документами». Поэтому «бесконечно терпеть все это с нашей стороны было бы неправильно».

Ранее ряд российских политиков выступил с предложением помочь Донбассу оружием. В частности, такие заявления сделали вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единой Россия» в ГД Владимир Васильев. Сообщалось, что В Донбассе ждут, когда Россия поможет самопровозглашенным республикам защититься от беспилотников Украины. В ДНР и ЛНР рассчитывают на поставки систем радиолокационной борьбы и средств ПВО, а также «умных» боеприпасов.

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