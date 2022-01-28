В Донбассе ждут от России «умное» оружие

В ДНР и ЛНР хотели бы получить от России защиту от украинских беспилотников Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Война на Украине

В Донбассе ждут, что Россия поможет самопровозглашенным республикам защититься от беспилотников Украины. В ДНР и ЛНР рассчитывают на поставки систем радиолокационной борьбы и средств ПВО, а также «умных» боеприпасов.

«ДНР и ЛНР могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в ЛНР и ДНР. Но это произойдет лишь при условии, что в РФ одобрят решение о поставках вооружения в Донбасс.

Ранее ряд российских политиков выступил с предложением помочь Донбассу оружием. В частности, такие заявления сделали вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. В Кремле заявили, что эти предложения являются инициативой парламентских партий, а президент России Владимир Путин об инициативе знает, но пока не отреагировал на нее.