В Госдуме хотят наказать разработчиков детской вакцины от COVID

Депутат Госдумы Нина Останина предложила поправку в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения. По задумке парламентария, инициатива позволит привлекать к ответственности разработчиков детской вакцины от коронавируса и тех, кто причастен к вакцинации детей.
«Я внесла поправку в ФЗ об эпидемиологическом здоровье населения, чтобы вывести детей из зоны действия этого закона <…> чтобы иметь возможность привлечь [причастных к вакцинации] в соответствии по закону, если мы получим нездоровое поколение и нанесем тем самым еще более демографический ущерб, чем это случилось в последние годы», — поделилась Останина с изданием «Собеседник».
Депутат считает, что в случае негативных последствий применения препарата от COVID, к ответственности должны быть привлечены те, кто разрабатывает детскую вакцину, и кто получает с нее доходы. Какое наказание предусматривает поправка, Останина не уточнила.
Вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет, разработал Центр имени Гамалеи. Иммунолог Николай Крючков заявил, что препарат безопасен для детей, поскольку число работающего вещества снижено в пять раз, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Депутат Госдумы Нина Останина предложила поправку в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения. По задумке парламентария, инициатива позволит привлекать к ответственности разработчиков детской вакцины от коронавируса и тех, кто причастен к вакцинации детей. «Я внесла поправку в ФЗ об эпидемиологическом здоровье населения, чтобы вывести детей из зоны действия этого закона <…> чтобы иметь возможность привлечь [причастных к вакцинации] в соответствии по закону, если мы получим нездоровое поколение и нанесем тем самым еще более демографический ущерб, чем это случилось в последние годы», — поделилась Останина с изданием «Собеседник». Депутат считает, что в случае негативных последствий применения препарата от COVID, к ответственности должны быть привлечены те, кто разрабатывает детскую вакцину, и кто получает с нее доходы. Какое наказание предусматривает поправка, Останина не уточнила. Вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет, разработал Центр имени Гамалеи. Иммунолог Николай Крючков заявил, что препарат безопасен для детей, поскольку число работающего вещества снижено в пять раз, сообщает «Федеральное агентство новостей».