В Госдуме хотят наказать разработчиков детской вакцины от COVID

02 февраля 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Депутат Нина Останина заявила, что нужно привлекать к ответственности причастных к вакцинации детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Депутат Госдумы Нина Останина предложила поправку в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения. По задумке парламентария, инициатива позволит привлекать к ответственности разработчиков детской вакцины от коронавируса и тех, кто причастен к вакцинации детей. «Я внесла поправку в ФЗ об эпидемиологическом здоровье населения, чтобы вывести детей из зоны действия этого закона <…> чтобы иметь возможность привлечь [причастных к вакцинации] в соответствии по закону, если мы получим нездоровое поколение и нанесем тем самым еще более демографический ущерб, чем это случилось в последние годы», — поделилась Останина с изданием «Собеседник». Депутат считает, что в случае негативных последствий применения препарата от COVID, к ответственности должны быть привлечены те, кто разрабатывает детскую вакцину, и кто получает с нее доходы. Какое наказание предусматривает поправка, Останина не уточнила. Вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет, разработал Центр имени Гамалеи. Иммунолог Николай Крючков заявил, что препарат безопасен для детей, поскольку число работающего вещества снижено в пять раз, сообщает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила поправку в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения. По задумке парламентария, инициатива позволит привлекать к ответственности разработчиков детской вакцины от коронавируса и тех, кто причастен к вакцинации детей. «Я внесла поправку в ФЗ об эпидемиологическом здоровье населения, чтобы вывести детей из зоны действия этого закона <…> чтобы иметь возможность привлечь [причастных к вакцинации] в соответствии по закону, если мы получим нездоровое поколение и нанесем тем самым еще более демографический ущерб, чем это случилось в последние годы», — поделилась Останина с изданием «Собеседник». Депутат считает, что в случае негативных последствий применения препарата от COVID, к ответственности должны быть привлечены те, кто разрабатывает детскую вакцину, и кто получает с нее доходы. Какое наказание предусматривает поправка, Останина не уточнила. Вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет, разработал Центр имени Гамалеи. Иммунолог Николай Крючков заявил, что препарат безопасен для детей, поскольку число работающего вещества снижено в пять раз, сообщает «Федеральное агентство новостей».