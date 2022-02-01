Губернатор Вадим Шумков в своем instagram-аккаунте прокомментировал новость о повышении госдолга США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пошутил, что с располневшим лицом американского политического деятеля Бенджамина Франклина долги не отдают. Так он отреагировал 2 февраля на рост госдолга США в своем instagram-аккаунте.

«С таким лицом долги не отдают. С таким лицом говорят: „Кому я должен, всем прощаю“ или „Война все спишет“», — написал Шумков.

Так глава региона прокомментировал новость, что госдолг США вырос до 30,012 трлн долларов. К новости, которую нашел губернатор, был прикреплен видоизмененный портрет Франклина. Оригинал портрета размещен на стодолларовой купюре.

На 1 января 2022 года госдолг Курганской области составил 16,154 млрд рублей. По данным областного финуправления, за год он уменьшился на 432 млн рублей

Скрин: instagram-аккаунт Вадима Шумкова