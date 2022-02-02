Посол РФ: приезд Путина в Китай важен для всего мира

02 февраля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Встреча президентов Китая и России создаст возможность для доверительного разговора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента России Владимира Путина в Китай принципиально важен для всего мира. Об этом заявил российский посол в Пекине Андрей Денисов. По его словам, встреча главы Китая Си Цзиньпиня и российского лидера создаст возможность для доверительного разговора «Визит Путина принципиально важен для нас, Китая и всего мира. Очная встреча создает возможность для доверительного разговора. Разговор приобретает дружеский характер. Речь идет об атмосфере для обсуждения важных для нас вопросов. Личная расположенность имеет место. Но дело не только в этом, у нас совпадает видение международной повестки и то, как развивать наши государства», — поделился Денисов в прямом эфире youtube-канала «Cоловьев Live». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, при которой главный союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Визит президента России Владимира Путина в Китай принципиально важен для всего мира. Об этом заявил российский посол в Пекине Андрей Денисов. По его словам, встреча главы Китая Си Цзиньпиня и российского лидера создаст возможность для доверительного разговора «Визит Путина принципиально важен для нас, Китая и всего мира. Очная встреча создает возможность для доверительного разговора. Разговор приобретает дружеский характер. Речь идет об атмосфере для обсуждения важных для нас вопросов. Личная расположенность имеет место. Но дело не только в этом, у нас совпадает видение международной повестки и то, как развивать наши государства», — поделился Денисов в прямом эфире youtube-канала «Cоловьев Live». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, при которой главный союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине.