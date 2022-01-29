Трамп предрек крупный конфликт с участием важного союзника России

30 января 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что он — хороший предсказатель Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Ситуация, при которой главый союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я — хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем», — пояснил он на митинге в Техасе, трансляция которого велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network. Он также заявил, что когда был президентом США, Китай не подумал бы захватить мятежный остров. В свою очередь, в обострении международной обстановки, по его мнению, виноват американский лидер Джо Байден. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Предстоит серьезный насыщенный разговор, подытожил он. Конфликт между двумя государствами начался в 1950 годах. Причина этого — две спорные островные группы: Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе. Обе расположены у берегов материковой провинции Фуцзянь, но контролируются Тайванем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация, при которой главый союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я — хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем», — пояснил он на митинге в Техасе, трансляция которого велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network. Он также заявил, что когда был президентом США, Китай не подумал бы захватить мятежный остров. В свою очередь, в обострении международной обстановки, по его мнению, виноват американский лидер Джо Байден. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Предстоит серьезный насыщенный разговор, подытожил он. Конфликт между двумя государствами начался в 1950 годах. Причина этого — две спорные островные группы: Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе. Обе расположены у берегов материковой провинции Фуцзянь, но контролируются Тайванем.