Пермский оборонный завод продает царь-пушку из-за долгов

Царь-пушку оценили в 1,1 млн руб. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Старейший экспонат экспозиции музея ПАО «Мотовилихинские заводы», пушка 1877 года, оценена в 1,1 млн руб. Общая стоимость музея под открытым небом составляет 119,5 млн руб.

«Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы сообщает об утверждении комитетом кредиторов должника Положения № 10 о порядке, сроках и условиях продажи имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Продажа имущества должника осуществляется путем проведения открытых торгов в форме конкурса. Участником торгов, покупателем, может являться любое физическое или юридическое лицо», — говорится в сообщении конкурсного управляющего на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Самыми дорогими экспонатами в экспозиции музея стали боевая машина РСЗО «Смерч» (22 млн руб.), транспортно-заряжающая машина (17 млн руб.). Полковая пушка 1927 года оценена в 1,3 млн руб. Часть имущества музея стоимостью 18 млн руб. находится в залоге у ООО «РТ-Капитал».

ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Ранее на аукционе был продан принадлежавший заводу универсальный дворец спорта «Молот». Его выкупила «дочка» краевого правительства — «Корпорация развития Пермского края». Краевые власти также заявляли о готовности приобрести музей.

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