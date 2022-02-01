Губернатор Моор поставил чиновникам новую задачу

Александр Моор готов организовать в Тюменской области встречу по обмену опытом инвестиций с другими регионами РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил двум департаментам правительства начать подготовку к проведению в Тюменской области мероприятия по обмену лучшими инвестиционными практиками между субъектами РФ. Распоряжение глава области озвучил в рамках совета по улучшению инвестиционного климата.

«Поручаю департаментам экономики и инвестиционной политики, в 2022 году, с учетом эпидситуации, провести в Тюменской области мероприятие по обмену лучшими практиками с другими субъектами РФ. Давайте готовиться», — заявил губернатор Александр Моор в рамках заседания Совета, трансляция которого проходит на Youtube.

Идею о проведении форума главе региона предложил директор практик «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Пироженко. Выступая на Совете он отметил, что в «Рейтинге качества жизни», составленном АСИ, Тюменская область показала несколько слабых позиций. В частности, это доля выявленных у граждан новообразований, среднее время ожидания в очереди на запись в детские сады, а также число погибших в ДТП на 100 тысяч населения.

«Мы подобрали несколько практик (из других регионов страны — прим. URA.RU), которые можно использовать для улучшения жизни населения Тюменской области. Их используют в Свердловской и Новгородской областях, а также в ХМАО», — отметил Александр Пироженко.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область стала второй в «Рейтинге качества жизни» среди российских регионов. Область смогла обойти только Москва.

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