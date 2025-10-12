Жил в Африке, спас P Diddy, женился на Стуловой: популярному актеру Максиму Лагашкину — 49

В понедельник, 13 октября 2025, Максим Лагашкин отмечает свой 49-й день рождения. За плечами актера богатая творческая биография: от маленьких эпизодов до главных ролей в популярных проектах, от театральных подмостков до собственной продюсерской компании. Жизнь Лагашкина полна неожиданных поворотов: детство в африканской жаре, спасение тонущего американского рэпера, брак с сокурсницей, который длится уже 28 лет. Сегодня Максим — один из самых востребованных и узнаваемых актеров страны, хотя путь к славе не был гладким и усыпанным розами. Подробнее в материале URA.RU.
Экзотическое детство Лагашкина: переход от африканской жары к русским гаражам
Детство будущего актера прошло весьма необычно для советского мальчика. Родившись в небольшом городе Новокуйбышевске Самарской области, маленький Максим в трехлетнем возрасте вместе с родителями отправился в Эфиопию. Отец работал на нефтеперерабатывающем заводе в родном городе и был направлен в африканскую страну по обмену опытом.
Жизнь в Эфиопии запомнилась Лагашкину нестерпимой жарой, когда местные жители вытаскивали кровати на улицу и спали под открытым небом, потому что вентиляторы не справлялись с зноем. Одно из ярких воспоминаний связано с местной больницей, куда его положили из-за сильной боли в животе и зубе. Больница выглядела как длинный переход в метро, заполненный людьми и животными.
Несмотря на трудности, африканский период оставил в памяти актера и теплые моменты: рыбалку на Красном море с отцом, когда маленький Максим будил папиных друзей по выходным, чтобы отправиться на морскую прогулку.
Вернувшись в СССР в шестилетнем возрасте, Лагашкин погрузился в типично советскую жизнь. Особенно запомнились ему гаражные посиделки с друзьями отца — своеобразный мужской клуб, где под шум инструментов велись душевные беседы. Именно там Максим впитывал образы и характеры, которые позже помогли ему в актерской карьере.
«Маньяк» изменил судьбу: неожиданное знакомство Лагашкина с театром
Путь Лагашкина к актерству начался в 13 лет с довольно странного случая. Прогуливаясь с другом возле Дворца Культуры и насвистывая веселые мелодии, подросток заметил незнакомого мужчину, который слишком пристально смотрел на них. Максим испугался, приняв его за маньяка, но незнакомцем оказался директор местной театральной студии Андрей Юдин.
Опытный педагог сразу разглядел в мальчике актерские задатки и предложил попробовать себя на сцене. Этот момент стал поворотным в жизни Лагашкина — с первого же занятия он понял, что оказался в нужном месте. Увлечение театром настолько захватило подростка, что учеба в школе отошла на второй план, к неудовольствию матери. Отец относился к этому увлечению более лояльно — возможно, потому что сам имел творческую жилку, хотя никогда не связывал свою жизнь с искусством.
После школы Максим поступил в Самарский государственный институт культуры, но проучился там всего год. Амбициозный юноша решил рискнуть и отправиться покорять столицу, подав документы в ГИТИС. Удача улыбнулась ему — Лагашкин попал на дополнительный набор к мастеру Андрею Гончарову и был зачислен сразу на второй курс.
Личная жизнь Максима Лагашкина: 28 лет брака начались со студенческой скамьи
Московский период подарил Лагашкину не только профессию, но и главную женщину его жизни. С будущей женой Екатериной Стуловой Максим познакомился еще во время поступления в ГИТИС. Они оба были абитуриентами, сдававшими экзамены.
В коридоре, полном волнующихся поступающих, Екатерина заметила особенно нервничающего парня — это был Максим, который не попал в первый поток и сильно переживал по этому поводу. Девушка подсела к нему, чтобы подбодрить, но Лагашкин в тот момент был слишком озабочен своими мыслями и не запомнил ее имени.
Судьба свела их снова, когда оба оказались на одном курсе. Сначала между ними сложились приятельские отношения, но уже через месяц учебы молодые люди поняли, что влюблены друг в друга. Максим не стал долго ждать и предложил возлюбленной выйти за него замуж, будучи уверенным, что нашел «своего человека».
Интересно, что пара сначала обвенчалась в церкви, а официальный брак зарегистрировала лишь спустя годы. Молодожены почти год скрывали венчание от родителей и близких, чтобы избежать лишних разговоров и советов. Свадебное торжество прошло скромно — на табуретке в съемной квартире стояли курица, картошка и бутылка шампанского.
После окончания учебы обоих пригласили работать в театр имени Маяковского. Вскоре у пары родился первенец — сын Савва. Екатерине пришлось выйти на сцену всего через месяц после родов. В 2013 году в семье появился второй сын — Лука.
В мире театра и кино, где разводы и расставания — обычное дело, союз Лагашкина и Стуловой остается крепким уже почти три десятилетия. Супруги нормально относятся к напряженному графику друг друга и поддерживают профессиональные стремления партнера.
От театра к экрану: рискованное решение, изменившее жизнь
После окончания ГИТИСа Лагашкин, как и мечтал, попал в труппу театра имени Маяковского. На этой сцене он играл в таких спектаклях, как «Чума на оба ваши дома», «Как вам это полюбится», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Ящерица», «Иван-царевич» и «Приключения Буратино».
Однако после смерти своего наставника Андрея Гончарова Лагашкин решил покинуть театр. В 2000 году вместе с другом и коллегой Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», мечтая создавать собственные фильмы. Это решение было продиктовано не только творческими амбициями, но и финансовыми соображениями — зарплаты в театре были скромными, а у Лагашкина уже была семья, которую нужно было обеспечивать.
Начинать бизнес в непростые 2000-е было рискованно. Молодым актерам приходилось сталкиваться с криминальным миром, проверять машины на наличие взрывных устройств и встречаться с бандитами на «стрелках». Но друзья не сдавались и продолжали заниматься любимым делом. За годы существования «Синемафор» выпустил около 15 проектов, среди которых сериалы «Котовский», «Золото Глории» и фильмы «Ненасытные», «Грецкий орешек».
Актерская карьера Максима Лагашкина: долгий путь к всенародной популярности
Кинематографический дебют Максима Лагашкина состоялся в 1997 году с эпизодической роли в фильме Карена Шахназарова «День полнолуния», где он сыграл парня во дворе. Затем последовали небольшие роли в фильме «Китайский сервиз» (1999), сериалах «Гражданин начальник» (2001), «Марш Турецкого» (2001-2003), «Каменская» (2002).
Первый серьезный успех пришел к актеру в 2006 году после роли призрака Никича в драме «Живой» Александра Велединского. За эту работу Лагашкин был удостоен премии «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Эта роль стала показательной для таланта актера — ему удалось создать глубокий и запоминающийся образ в сложной, мрачной картине.
Затем были главные роли в фильме «Река-море» (2008), где он сыграл Вениамина Шнеерсона, и сериале «Котовский» (2010), где Лагашкин перевоплотился в Виктора Вайнера. В 2013 году актер снова сотрудничал с Велединским, сыграв в его картине «Географ глобус пропил» роль сотрудника ГАИ Колесникова.
Однако настоящий прорыв и всенародная популярность пришли к Лагашкину в 2019 году с выходом комедийного сериала «Жуки». Роль колоритного деревенского участкового Сергея Маслова моментально завоевала любовь зрителей. Фразы его героя разошлись на цитаты, а сам сериал стал хитом. За эту работу в 2020 году Максим получил награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на III Фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».
После успеха «Жуков» предложений стало так много, что актер не успевал отказываться. Только за 2021-2022 годы он снялся в таких проектах, как «Непослушник», «Мой папа — вождь», «Дылды-3», «Бедный олигарх», «Рашн Юг», «Клиника счастья» и многих других. Некоторые критики стали упрекать Лагашкина в том, что он берется за любые роли и снимается в откровенно слабых проектах.
Сам актер не отрицает этого. После десятилетия безденежья и беготни по кастингам он действительно не умеет отказываться от предложений. Работа в сериале «Бедный олигарх» вызвала особенно много критики — проект был назван бездарным как по сценарию, так и по актерской игре. В кругах профессионалов даже шутят, что агент Лагашкина захватил его в рабство и заставляет сниматься в чепухе.
Неоднозначную реакцию вызвало и участие Лагашкина в развлекательных шоу на ТНТ и других платформах. Особенно скандальным стало его появление в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева и в проекте Дорохова «Плохие, выдуманные новости». Зрители и критики были шокированы, увидев уважаемого актера в программах с низкопробным юмором, шутками про туалетно-выделительные процессы и скабрезными высказываниями в адрес коллег.
Лагашкину явно неловко в таких проектах, что заметно даже на экране. Он часто говорил во время съемок, что надеется, что это увидят его дети, жена и родные. Многие поклонники таланта актера разочарованы таким поворотом его карьеры и опасаются, что участие в подобных шоу может серьезно подорвать его репутацию.
Лагашкин и P. Diddy: потрясающая история спасения
Мало кто знает, но Максим Лагашкин однажды спас жизнь скандально известному американскому рэперу P. Diddy (Шону Комбсу). Эта удивительная история произошла в начале 2000-х годов, когда Лагашкин и Робак снимались в фильме «Ненасытные» во Франции.
Отдыхая на яхте в Сен-Тропе, российские актеры услышали крики о помощи. Неподалеку терпела бедствие лодка с рэпером и его компанией. По словам Лагашкина в беседе с Telegram-каналом SHOT, подруга музыканта случайно проткнула шпилькой резинопластиковое судно, и оно начало тонуть. Не раздумывая, россияне приняли всю компанию на свою яхту.
В качестве благодарности P. Diddy пригласил своих спасителей на одну из знаменитых «белых вечеринок». К счастью для Лагашкина и Робака, они не смогли принять приглашение из-за плотного рабочего графика. Сегодня это выглядит особенно удачным стечением обстоятельств, учитывая, что сейчас американский рэпер находится под следствием по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. Более 120 человек выступают против него с обвинениями в различных преступлениях.
Спустя годы Максим лаконично прокомментировал эту историю: «Я не жалею, что вытащил его, даже если он конченый негодяй».
Фильмография Максима Лагашкина
За свою актерскую карьеру Максим Лагашкин снялся в огромном количестве проектов, демонстрируя удивительную работоспособность и разнообразие образов. Вот лишь некоторые из его наиболее заметных работ:
- День полнолуния (1998) — парень во дворе
- Китайский сервиз (1999) — официант
- Дневник убийцы (2002) — Башкин, помощник Петра Геннадьевича
- Есенин (2005) — Крученых, русский поэт-футурист
- Живой (2006) — Никич, призрак
- Комната потерянных игрушек (2007) — Геннадий Красов, оперуполномоченный
- Река-море (2008) — Вениамин Шнеерсон, владелец судна
- Котовский (2010) — Виктор Вайнер («Желудок»)
- Географ глобус пропил (2013) — Колесников, сотрудник ГАИ
- Аритмия (2017) — Головко, начальник подстанции скорой помощи
- Ростов (2018) — Семен Михайлович Буденный, маршал
- Жуки (2019-2024) — Сергей Маслов, участковый
- Шторм (2019) — Осокин, следователь, друг Градова
- Бедный олигарх (2022) — Адам, дворецкий
- Непослушник (2022) — Фома, протоиерей
- Мира (2022) — Борис
- Очевидное невероятное (2024) — Эдуард Белинский, мэр
- Небриллиантовая рука (2024) — Лелик
