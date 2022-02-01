В новых округах Курганской области объявили выборы

Выборы депутатов в 10 муниципальных округах состоятся в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы депутатов дум Мокроусовского и Шадринского муниципального округов Курганской области первого созыва назначены на 24 апреля. Информация об этом опубликована на сайте облизбиркома. Ожидается, что в ближайшее время выборы депутатов объявят еще в восьми новых округах региона.

«В Мокроусовском муниципальном округе 2 февраля стартовала избирательная кампания по выборам представительного органа вновь образованного муниципального образования — депутатов Думы муниципального округа первого созыва. Выборы депутатов Думы Мокроусовского муниципального округа первого созыва пройдут 24 апреля», — говорится в сообщении.

Период выдвижения кандидатов в Мокроусовскую думу — с 3 по 27 февраля включительно. В Шадринском муниципальном округе период выдвижения кандидатов в депутаты стартовал со 2 февраля и продлится по 26 февраля включительно. Выборы также назначены на 24 апреля.

По планам облизбиркома, в апреле должны пройти выборы депутатов десяти новых муниципальных округах региона. Помимо Мокроусовского и Шадринского округов, они состоятся в Белозерском, Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском, Половинском, Частоозерском, Щучанском и Юргамышском муниципальных округах. Избирательные кампании и период выдвижения кандидатов здесь также должна начаться уже в феврале.

Шумков запустил реформу по преобразованию районов в округа в 2019 году. С ней согласились не все чиновники на местах. Так, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял URA.RU, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления. В конце 2021 года в суд поступил иск к губернатору Вадиму Шумкову с требованием признать незаконным объединение Юргамышского района в округ. Пока производство по этому делу приостановлено.

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