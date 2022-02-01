Курганские активисты извинились за скандал со школой в Кетово

Активисты родительского комитета Курганской области запустили флешмоб покаяния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активисты родительского комитета принесли извинения правительству Курганской области за просьбы открыть построенную в Кетово школу. Видеоролик с извинениями появился в группе родкомитета в соцсети «ВКонтакте» после публикации в telegram-канале регионального правительства.

«В ответ на требование правительства Зауралья принести извинения за создание информационного резонанса вокруг ситуации с новой школой в с. Кетово, которая так и не открыта, родители детей соглашаются на это условие. Если без публичного покаяния и унижения родителей школа открыта не будет, то мы готовы извиниться хоть всем селом. Лишь бы это помогло», — говорится в посте родкомитета региона под видеороликом с извинениями активистов.

Активисты предложили каждому жителю области, кто когда-либо безрезультатно обращался к региональному правительству, поддержать «флешмоб покаяния». В пресс-службе правительства региона URA.RU обещали прокомментировать заявление родкомитета позже.

Ранее правительство Курганской области опубликовало в telegram-канале пояснения по ситуации с выкупом школы в Кетово. В нем говорится, что «лица, стоящие за этой ситуацией, если они реально заинтересованы в законном диалоге и в обеспечении детей новой школой, а не только в собственном обогащении, должны принести извинения жителям Курганской области за свои неправомерные действия, в которых усматриваем попытку манипуляции и введения в заблуждение».

Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам