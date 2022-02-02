В МИД РФ отказались комментировать ответы США по безопасности

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия не будет комментировать ответы по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ, отметила Мария Захарова Фото:
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Журналистам стоит обратиться к властям США по поводу ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это к США», — ответила Захарова на вопрос РИА «Новости» об ответах по гарантиями безопасности, которые появились в испанской прессе. Файл опубликовали на онлайн-странице издания El Pais c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».

Ранее испанская газета El Pais якобы опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Президент России Владимир Путин изучил ответы и отметил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России.

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Журналистам стоит обратиться к властям США по поводу ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это к США», — ответила Захарова на вопрос РИА «Новости» об ответах по гарантиями безопасности, которые появились в испанской прессе. Файл опубликовали на онлайн-странице издания El Pais c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Ранее испанская газета El Pais якобы опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Президент России Владимир Путин изучил ответы и отметил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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