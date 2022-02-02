В МИД РФ отказались комментировать ответы США по безопасности

02 февраля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Россия не будет комментировать ответы по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ, отметила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Журналистам стоит обратиться к властям США по поводу ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это к США», — ответила Захарова на вопрос РИА «Новости» об ответах по гарантиями безопасности, которые появились в испанской прессе. Файл опубликовали на онлайн-странице издания El Pais c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Ранее испанская газета El Pais якобы опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Президент России Владимир Путин изучил ответы и отметил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналистам стоит обратиться к властям США по поводу ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности, которые опубликовали в СМИ. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это к США», — ответила Захарова на вопрос РИА «Новости» об ответах по гарантиями безопасности, которые появились в испанской прессе. Файл опубликовали на онлайн-странице издания El Pais c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Ранее испанская газета El Pais якобы опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Президент России Владимир Путин изучил ответы и отметил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России.