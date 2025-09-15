Кадыров посоветовал Пугачевой не провоцировать чеченцев своим мнением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к певице Алле Пугачевой с призывом воздержаться от публичных комментариев о событиях в Чечне 1990-х годов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам Кадырова, обсуждение сложных периодов чеченской истории некорректно без учета мнения самих жителей республики и может спровоцировать негатив.
«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев... Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — написал Кадыров в telegram-канале.
В своем сообщении глава региона напомнил о последствиях деятельности Дудаева, отметив рост преступности и экономический кризис в Чечне в 1990-е годы. Кадыров также связал начало войны на территории республики с действиями некоторых российских политиков и предпринимателей того времени и призвал представителей творческой сферы не вмешиваться в вопросы, связанные с трагическими страницами истории народа.
Ранее высказывания Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве стали поводом для судебного иска на 1,5 млрд рублей со стороны адвоката Александра Трещева, который посчитал их оскорбительными для ветеранов боевых действий. Поводом послужило интервью певицы, где она критиковала власти РФ и комментировала события в Чечне 1990-х годов, что вызвало широкий общественный резонанс.
