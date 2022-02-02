Прокуратура проверит полицию из-за избиения женщины в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование дела об избиении женщины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку в отношении полицейских, которые рассматривали заявления об угрозах тюменке, накануне избитой бывшим сожителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени. Кроме того, инициирована проверка исполнения законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство сообщало, что утром 2 февраля тюменку Ирину Валову сильно избил ее бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков. Коллеги женщины привлекли внимание к ситуации в социальных сетях. Они также заявили, что пострадавшая не единожды обращалась в полицию из-за поступающих ей угроз, однако силовики не отреагировали на просьбы о помощи. Ситуацию не оставил незамеченной и губернатор Александр Моор.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что действия сотрудников полиции проверяет и их руководство. «Будет дана правовая оценка полноте принятых правоохранителями мер при принятии процессуальных решений по ранее поступившим обращениям», — отметили в ведомстве.

Накануне УМВД также возбудило уголовное дело в отношении Жирикова. Сейчас мужчину разыскивают.

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