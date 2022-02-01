Губернатор Моор заступился за избитую сожителем тюменку

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал руководство региональной полиции принять меры по резонансному делу тюменки, избитой бывшим сожителем. Об этом глава региона написал на свой странице с соцсети «ВКонтакте».
«Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро», — сообщил Моор.
Губернатор жестко осудил поступок гражданина Белоруссии, которого обвинили в избиении. «Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок», — заявил чиновник.
Ранее URA.RU писало, что белорус Александр Жириков 2 февраля до полусмерти избил сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Женщину госпитализировали — в тяжелом состоянии: у нее переломы костей черепа, носа, лица.
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал руководство региональной полиции принять меры по резонансному делу тюменки, избитой бывшим сожителем. Об этом глава региона написал на свой странице с соцсети «ВКонтакте». «Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро», — сообщил Моор. Губернатор жестко осудил поступок гражданина Белоруссии, которого обвинили в избиении. «Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок», — заявил чиновник. Ранее URA.RU писало, что белорус Александр Жириков 2 февраля до полусмерти избил сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Женщину госпитализировали — в тяжелом состоянии: у нее переломы костей черепа, носа, лица.