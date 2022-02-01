01 февраля 2022

Губернатор Моор заступился за избитую сожителем тюменку

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Глава Тюменской области резко осудил избиение женщины Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал руководство региональной полиции принять меры по резонансному делу тюменки, избитой бывшим сожителем. Об этом глава региона написал на свой странице с соцсети «ВКонтакте».

«Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро», — сообщил Моор.

Губернатор жестко осудил поступок гражданина Белоруссии, которого обвинили в избиении. «Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что белорус Александр Жириков 2 февраля до полусмерти избил сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Женщину госпитализировали — в тяжелом состоянии: у нее переломы костей черепа, носа, лица.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал руководство региональной полиции принять меры по резонансному делу тюменки, избитой бывшим сожителем. Об этом глава региона написал на свой странице с соцсети «ВКонтакте». «Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро», — сообщил Моор. Губернатор жестко осудил поступок гражданина Белоруссии, которого обвинили в избиении. «Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок», — заявил чиновник. Ранее URA.RU писало, что белорус Александр Жириков 2 февраля до полусмерти избил сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Женщину госпитализировали — в тяжелом состоянии: у нее переломы костей черепа, носа, лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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