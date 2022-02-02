На заводе Зюзина обсудят конфликт с челябинским лидером профсоюза

На ЧМК готовы сесть за стол переговоров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Челябинского металлургического комбината (ЧМК) готово сесть за стол переговоров с лидером областного профсоюза, после того как председатель местной первички Дарья Алексеева провела пикет у администрации президента России. Эту информацию URA.RU подтвердил председатель профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

«Сегодня, 3 февраля, мы договорились, что завтра мы встречаемся с руководством Челябинского металлургического комбината. В мероприятии примет участие депутат областного заксобрания, директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов. Надеюсь, что конфликт будет исчерпан», — сообщил URA.RU Екимов.

27 января председатель первичного отделения профсоюза «Мечел-Кокса» Дарья Алексеева провела у приемной президента в Москве одиночный пикет. Активистка заявила, что она протестует против того, что ее как профсоюзного лидера комбината не пускают на предприятие.

Ранее челябинские рабочие «Мечел-Кокс» требовали от председателя совета директоров группы «Мечел» Игоря Зюзина не увольнять с должности председателя профсоюза Алексееву. Трудовой коллектив также обратился с просьбой сохранить своего лидера к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам рабочих, Алексеева отстояла выплаты «за вредность», которые хотели убрать. Она входит в комиссию по охране труда и отстаивает интересы трудящихся. В пресс-службе профсоюзной организации ЧМК URA.RU утверждают, что Алексеева работала в профсоюзной организации по срочному трудовому договору в должности уполномоченной, которая является невыборной. В сентябре этого года срок трудового договора истек и трудовые отношения с Алексеевой закончились.

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