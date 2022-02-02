02 февраля 2022

В Перми отельер не может выплатить деньги за гибель постояльцев

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Сергей Щербаков, владелец хостела
Сергей Щербаков отбывает срок в колонии и может лишиться всего бизнеса Фото:
новость из сюжета
Гибель людей в пермском хостеле

В Перми судебные приставы наложили арест на имущество владельца мини-отеля «Карамель», в котором зимой 2020 года погибли пять человек. По решению суда Сергей Щербаков должен выплатить 15 млн рублей компенсации, пояснили в УФССП России по Пермскому краю.

«На исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с владельца печально известного мини-отеля „Карамель“ ущерба, причиненного преступлением, в размере 15 млн рублей в пользу 7 граждан. Судебными приставами проведены исполнительные действия по наложению ареста на здание, арендуемое банным комплексом „Фараон“ на ул. Чайковского, 8а, а также на объекты, расположенные по адресу ул. Советской Армии, 19, арендуемые сетью магазинов „Семья“», — говорится на сайте ведомства.

Щербаков уже перечислил взыскателям около четырех млн рублей. Но как отмечают в службе судебных приставов, если в ближайшее время он не погасит весь долг, арестованное имущество продадут с торгов.

В январе 2020 года в хостеле «Карамель» пять человек погибли, а трое получили ожоги кипятком, затопившим помещение. К аварии привел износ трубы, принадлежащий Пермской сетевой компании. Владельца гостиницы Сергея Щербакова приговорили к пяти годам колонии, сотрудник ПСК Сергей Агеев и бывший главный инженер УК «Профи-Дом» Вячеслав Хильков получили по два года колонии-поселения. Ранее суд взыскал с ПСК по 1,5 млн рублей компенсации в пользу родственников погибших. Они в свою очередь настаивают на более крупных выплатах — в 60 млн.

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В Перми судебные приставы наложили арест на имущество владельца мини-отеля «Карамель», в котором зимой 2020 года погибли пять человек. По решению суда Сергей Щербаков должен выплатить 15 млн рублей компенсации, пояснили в УФССП России по Пермскому краю. «На исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с владельца печально известного мини-отеля „Карамель“ ущерба, причиненного преступлением, в размере 15 млн рублей в пользу 7 граждан. Судебными приставами проведены исполнительные действия по наложению ареста на здание, арендуемое банным комплексом „Фараон“ на ул. Чайковского, 8а, а также на объекты, расположенные по адресу ул. Советской Армии, 19, арендуемые сетью магазинов „Семья“», — говорится на сайте ведомства. Щербаков уже перечислил взыскателям около четырех млн рублей. Но как отмечают в службе судебных приставов, если в ближайшее время он не погасит весь долг, арестованное имущество продадут с торгов. В январе 2020 года в хостеле «Карамель» пять человек погибли, а трое получили ожоги кипятком, затопившим помещение. К аварии привел износ трубы, принадлежащий Пермской сетевой компании. Владельца гостиницы Сергея Щербакова приговорили к пяти годам колонии, сотрудник ПСК Сергей Агеев и бывший главный инженер УК «Профи-Дом» Вячеслав Хильков получили по два года колонии-поселения. Ранее суд взыскал с ПСК по 1,5 млн рублей компенсации в пользу родственников погибших. Они в свою очередь настаивают на более крупных выплатах — в 60 млн.
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