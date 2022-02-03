В России за сутки госпитализировали с COVID 17792 человека

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За сутки в России выявлено 155 768 новых случаев COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Росси за сутки госпитализировали 17792 человека с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 155768 новых случае коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17792. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53724 человека», — передает оперштаб в своем telegram-канале.

Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что весной 2022 года пройдет небольшой пик заболеваемости «Омикроном». Он уточнил, что рост новых случаев COVID-19 будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Локальный минимум по числу заболевших ожидается к лету, отметил Щелканов.

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В Росси за сутки госпитализировали 17792 человека с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в России выявлено 155768 новых случае коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17792. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53724 человека», — передает оперштаб в своем telegram-канале. Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что весной 2022 года пройдет небольшой пик заболеваемости «Омикроном». Он уточнил, что рост новых случаев COVID-19 будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Локальный минимум по числу заболевших ожидается к лету, отметил Щелканов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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