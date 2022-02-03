У Игоря Сапрыкина появились два возможных преемника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Преемника мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Сам глава стал фигурантом уголовного дела после расследования ФСБ.

«При любом раскладе Сапрыкин в своем кресле уже не усидит. Даже если уголовное дело с незаконно выделенным под яхт-клуб участком закончится для него судебным штрафом ввиду отсутствия корыстных мотивов. Теперь выбирают между спикером местного городского собрания Алексеем Ремезовым и главой одной из местных компаний, занимающихся теплоснабжением», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Вопрос с кандидатами решается. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий этот муниципалитет. От иных комментариев он воздержался.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.