03 февраля 2022
02 февраля 2022

В челябинском городе меняют мэра после расследования ФСБ. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, сапрыкин игорь
У Игоря Сапрыкина появились два возможных преемника Фото:
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Преемника мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Сам глава стал фигурантом уголовного дела после расследования ФСБ.

«При любом раскладе Сапрыкин в своем кресле уже не усидит. Даже если уголовное дело с незаконно выделенным под яхт-клуб участком закончится для него судебным штрафом ввиду отсутствия корыстных мотивов. Теперь выбирают между спикером местного городского собрания Алексеем Ремезовым и главой одной из местных компаний, занимающихся теплоснабжением», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Вопрос с кандидатами решается. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий этот муниципалитет. От иных комментариев он воздержался.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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Преемника мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Сам глава стал фигурантом уголовного дела после расследования ФСБ. «При любом раскладе Сапрыкин в своем кресле уже не усидит. Даже если уголовное дело с незаконно выделенным под яхт-клуб участком закончится для него судебным штрафом ввиду отсутствия корыстных мотивов. Теперь выбирают между спикером местного городского собрания Алексеем Ремезовым и главой одной из местных компаний, занимающихся теплоснабжением», — рассказал URA.RU инсайдер. «Вопрос с кандидатами решается. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий этот муниципалитет. От иных комментариев он воздержался. По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
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Ссылки по теме
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