Преемника мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Сам глава стал фигурантом уголовного дела после расследования ФСБ.
«При любом раскладе Сапрыкин в своем кресле уже не усидит. Даже если уголовное дело с незаконно выделенным под яхт-клуб участком закончится для него судебным штрафом ввиду отсутствия корыстных мотивов. Теперь выбирают между спикером местного городского собрания Алексеем Ремезовым и главой одной из местных компаний, занимающихся теплоснабжением», — рассказал URA.RU инсайдер.
«Вопрос с кандидатами решается. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий этот муниципалитет. От иных комментариев он воздержался.
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Преемника мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Сам глава стал фигурантом уголовного дела после расследования ФСБ. «При любом раскладе Сапрыкин в своем кресле уже не усидит. Даже если уголовное дело с незаконно выделенным под яхт-клуб участком закончится для него судебным штрафом ввиду отсутствия корыстных мотивов. Теперь выбирают между спикером местного городского собрания Алексеем Ремезовым и главой одной из местных компаний, занимающихся теплоснабжением», — рассказал URA.RU инсайдер. «Вопрос с кандидатами решается. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий этот муниципалитет. От иных комментариев он воздержался. По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.