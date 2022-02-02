Чиновница из ЯНАО въехала в чужое жилье ради домашнего ареста

Чиновницу также обвиняют в некорректном общении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновницу из Приуральского района (ЯНАО) Анару Ямпилец, обвиняемую в присвоении средств из бюджета, еще и обвиняют в незаконном вселении в квартиру матери с двумя детьми для того, чтобы находиться там под арестом, пока идет следствие по ее делу. Об этом URA.RU сообщила законный представитель женщины, чью жилплощадь госслужащей сдал бывший муж, юрист Оксана Кирьянова.

«Ей по данному жилью делают нахождение по месту жительства. При этом подкладываются поддельные документы в суд», — сообщила Кирьянова.

Как объяснила юрист, сделку на аренду жилья с Ямпилец заключал бывший муж ее подопечной, который больше не имеет доли в квартире. И якобы он предоставил документы на право собственности, которые являются поддельными. На их основании был заключен договор на аренду, поясняет юрист. По словам Кирьяновой, женщине даже пришлось обращаться к участковому, чтобы попасть в свою квартиру, но тот не стал ничего делать, сославшись на то, что нужно обращаться в суд по гражданским делам.

При разводе с мужем женщина выехала из квартиры, чтобы дать время съехать бывшему супругу, и сняла себе и детям на это время жилье. Срок аренды подошел к концу, а ее собственную квартиру занимает чиновница под арестом с сожителем. А сотрудники полиции не могут найти бывшего мужа, который заключал договор, потому что не могут установить его местонахождение. По телефону он также не отвечает.

Один из адвокатов Япилец Елена Сорокотяга не смогла прокомментировать ситуацию. «Я не могу вам предоставить информацию, потому что это является адвокатской тайной», — пояснила защитница.

Ранее сообщалось, что чиновницу обвиняют в коррупции. Речь идет о махинациях с закупочными ценами на модульные здания домов культуры в поселках.

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