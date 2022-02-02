Строительство «Баден-Бадена» планировали начать в марте 2022-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Государственная экологическая экспертиза показала, что строительство термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ в Екатеринбурге невозможно. Соответствующее заключение уже направлено авторам проекта, сообщил источник URA.RU, близкий к свердловскому минприроды. Документ составили раньше срока — предполагалось, что он будет готов только к 8 февраля (срок проверки продлевали в январе).

Получить комментарий инвестора проекта — бизнесмена Евгения Кононова — к моменту публикации не удалось. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин и департамент информполитики региона обещали дать пояснение по теме позднее.

Споры вокруг строительства терм на Шарташе получили широкий общественный резонанс в сентябре, когда депутаты отказались менять статус участка на берегу озера (это было необходимо для начала работ). Инициаторам стройки не хватило одного голоса. Поскольку перед голосованием два депутата выходили из зала, в политтусовке до сих пор гадают, совпадение это или режиссура. Впоследствии на площадке гордумы прошло еще несколько дискуссий — с участием инвестора Евгения Кононова, его соратника, директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина, депутатов и недовольных общественников.

12 декабря активисты выходили с пикетом против стройки. Но через несколько дней ее впервые публично поддержал мэр Алексей Орлов. Известно, что за проект выступает и губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений Кононов был готов инвестировать в проект, поддержанный мэром и губернатором, до 1,5 миллиарда рублей Фото: проект

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