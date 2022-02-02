02 февраля 2022
01 февраля 2022

Власти ЯНАО повысили зарплаты архивариусам

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам госархива в ЯНАО увеличили зарплату Фото:

Власти ЯНАО увеличили размер заработной платы работников окружного государственного архива. Об этом сообщается на сайте ямальского правительства.

«Проектом предусматривается увеличение с 01 января 2022 года размеров должностных окладов работников государственного казенного учреждения „Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа“ в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 16 декабря 2014 года № 1020-П.», — говорится в документе правительства ЯНАО.

В постановлении указано, что повышение заработной платы распространяется на сотрудников, с которыми трудовые отношения были заключены с 1 января 2022 года. Также в документе опубликовали размеры окладов работников ведомства. Оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 14 до 26 тысяч рублей. У сотрудников, занимающих руководящие должности, — от 31 до 39 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО повысили заработную плату работникам правительственной структуры. Тогда оклады увеличили на 4%.

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Власти ЯНАО увеличили размер заработной платы работников окружного государственного архива. Об этом сообщается на сайте ямальского правительства. «Проектом предусматривается увеличение с 01 января 2022 года размеров должностных окладов работников государственного казенного учреждения „Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа“ в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 16 декабря 2014 года № 1020-П.», — говорится в документе правительства ЯНАО. В постановлении указано, что повышение заработной платы распространяется на сотрудников, с которыми трудовые отношения были заключены с 1 января 2022 года. Также в документе опубликовали размеры окладов работников ведомства. Оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 14 до 26 тысяч рублей. У сотрудников, занимающих руководящие должности, — от 31 до 39 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО повысили заработную плату работникам правительственной структуры. Тогда оклады увеличили на 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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