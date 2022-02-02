Власти ЯНАО повысили зарплаты архивариусам

Работникам госархива в ЯНАО увеличили зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО увеличили размер заработной платы работников окружного государственного архива. Об этом сообщается на сайте ямальского правительства.

«Проектом предусматривается увеличение с 01 января 2022 года размеров должностных окладов работников государственного казенного учреждения „Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа“ в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 16 декабря 2014 года № 1020-П.», — говорится в документе правительства ЯНАО.

В постановлении указано, что повышение заработной платы распространяется на сотрудников, с которыми трудовые отношения были заключены с 1 января 2022 года. Также в документе опубликовали размеры окладов работников ведомства. Оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 14 до 26 тысяч рублей. У сотрудников, занимающих руководящие должности, — от 31 до 39 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО повысили заработную плату работникам правительственной структуры. Тогда оклады увеличили на 4%.