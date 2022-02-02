В Курганской области ужесточили коронавирусные ограничения

В Курганской области детям запретили посещать ТРЦ и кинотеатры без взрослых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Проведение всех детских мероприятий в театрах, музеях, библиотеках и учреждениях дополнительного образования Курганской области будет приостановлено с 7 февраля. С 4 февраля детям запрещено посещать ТРЦ и кинотеатры без сопровождения взрослых. Такие решения принял региональный оперштаб по борьбе с COVID.

«С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение ТРЦ и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. С 7 февраля 2022 года приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

Все мероприятия в кинотеатрах, театрах, музеях и других учреждениях с 7 февраля разрешается проводить, если число зрителей не превышает 50% вместимости зала. На открытых площадках должно быть не более 500 зрителей. Кроме того, по требованию оперштаба родители и бизнес должны принимать меры, чтобы дети до 18 лет не посещали самостоятельно ТРЦ и кинотеатры.

Ранее URA.RU сообщало, что информация об ограничениях, которые будут действовать с 7 февраля, появилась в группе Курганского областного музейного объединения в соцсети «ВКонтакте». Помимо прочего, там сообщалось, что взрослым для посещения учреждений культуры потребуется QR-код о вакцинации. Позже эту публикацию удалили. В сообщении оперштаба нет информации про возвращение QR-кодов. Ранее губернатор Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому до конца февраля в регионе не нужно предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, торговых центров и учреждений культуры и спорта.

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