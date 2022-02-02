По данным авторов поста, новые ограничения начнут действовать с 7 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 7 февраля, по данным Курганского областного музейного объединения, нельзя будет проводить мероприятия для детей. Взрослым для посещения мероприятий нужен будет QR-код.

«С 7 февраля 2022 года приостановить проведение мероприятий для детей. <…> Разрешить проведение мероприятий для взрослого населения <…> только при предъявлении гражданами старше 18 лет документа, удостоверяющего личность и один из документов», — ссылаются представители организации в соцсети «ВКонтакте» на решение оперштаба региона в посте, который позже был удален.

Жителям региона на входе в культурные учреждения нужно будет предъявлять документ, в том числе QR-код, о наличии прививки от COVID либо о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста за последние 48 часов. Максимально число зрителей на мероприятиях в помещениях не может превышать 70% от заполняемости зала. Также власти разрешили проводить мероприятия на улице с максимальным количеством участников до 500 человек. В пресс-службе областного правительства URA.RU ответили, что уточнят информацию по этим ограничениям.

Ранее губернатор Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому до конца февраля в регионе не нужно предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, торговых центров и учреждений культуры и спорта. В январе власти заявляли, что ожидают увеличение количества больных коронавирусом в пять раз.

Скриншот удаленного поста Скрин: группа Курганского областного музейного объединения в соцсети «ВКонтакте»

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