Губернатор Шумков продлил коронавирусные послабления в регионе

В Курганской области до конца февраля не нужно предъявлять QR-коды при посещении ТРЦ, учреждений общепита и других общественных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Требование предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, торговых центров и учреждений культуры и спорта в Курганской области отменено до конца февраля. Постановление губернатора Вадима Шумкова об этом опубликовано на портале правовой информации. Ранее действие QR-кодов в регионе было приостановлено с 20 января по 1 февраля.

«Внести в постановление губернатора Курганской области „О введении режима повышенной готовности“ следующее изменение. В пункте 2-2 слова „по 1 февраля 2022 года“ заменить словами „по 28 февраля 2022 года“», — говорится в документе.

Пункт 2-2 указанного постановления губернатора устанавливал, что требование предъявлять QR-коды о вакцинации от COVID или перенесенной болезни при входе в общественные места временно приостановлено. Ранее URA.RU сообщало, что с 20 января при посещении заведений общепита, ТРЦ, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры, спорта и других учреждений не нужно предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию. Власти объяснили такое послабление стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.

В конце прошлой недели замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина заявила, что регион находится на пороге пятой волны COVID, которая, предположительно, продлится шесть недель. Власти ожидают увеличение количества больных практически в пять раз.

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