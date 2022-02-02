Пермскому политологу в суде объяснили, как он стал иноагентом

Виталия Ковина подозревают в получении 769 руб. от граждан Узбекистана, Киргизии и Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Росфинмониторинг и Роскомнадзор объяснили пермскому политологу Виталию Ковину причины включения его в реестр иностранных агентов. Накануне судебного заседания 3 февраля, где он оспаривает свой статус, Минюст РФ, который выступает в качестве ответчика, прислал ему возражения на иск. В них говорится, что он в 2021 году получал три перевода от граждан Киргизии, Украины и Узбекистана, рассказал URA.RU Виталий Ковин.

«Они написали, что у меня якобы в прошлом году летом было три перечисления от граждан Киргизии, Украины и Узбекистана на карту „Тинькофф“. Я перепроверил информацию. По выписке из банка я выяснил, что никаких поступлений от указанных людей не было», — говорит Ковин.

По его словам, это были переводы на 200, 500 и 69 руб. Подобные суммы в этот период действительно поступали на его счет, но от других людей. «Нет там никаких Музаффаров», — сказал политолог. В банке это подтверждают.

Выписку из банка Ковин предоставил в суд. А Минюст справку Росфинмониторинга в суд предоставлять отказался. Она предназначена только «для служебного пользования», поскольку содержит персональные данные. «Я предложил просто вычеркнуть их. Сказал в суде, что они в возражениях на иск мне пишут одно, а в суде показывают другое. Судья запросила справку Росфинмониторинга на следующее заседание», — рассказал Виталий Ковин.

Свои причины отнесения политолога к иноагентам также представил Роскомнадзор. Они указали, что он распространяет материалы иноагентов. Это, говорит Ковин, был репост записи телеканала «Настоящее время» (признано иностранным агентом) и комментарий изданию Idel.Реалии (признано иностранным агентом) по возбужденному СК уголовному делу о фальсификации на губернаторских выборах 2020 года. «Они позвонили мне подтвердить информацию, я подтвердил и дал небольшой комментарий. Все это стало причиной включения меня в реестр иностранных СМИ», — рассказал Виталий Ковин.

Следующее судебное заседание намечено на 21 февраля. Истец требует пригласить в суд в качестве ответчиков Росфинмониторинг и Роскомнадзор. Виталий Ковин обратился в Мотовилихинский районный суд в конце прошлого года. Он ходатайствовал о приостановлении статуса на период судебного заседания, однако в этом ему отказали.

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