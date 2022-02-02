02 февраля 2022

Инфекционист: «Омикроном» переболеют 90% россиян

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Евгений Тимаков сообщил, что «Омикрон» может быть схож с сезонным ОРВИ Фото:

Штаммом коронавируса «Омикрон» переболеет 90% населения России и других стран мира. С таким заявлением выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«„Омикрон“ заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым „Омикроном“. Особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — рассказал Тимаков в интервью радио «Говорит Москва».

По его словам, не все люди знают, что болеют «Омикроном». Это происходит из-за того, что заболевание протекает как сезонное ОРВИ, отметил Тимаков. «Попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют», — высказался он.

Новую мутацию «Омикрона» обнаружили в Швеции в конце января. Следующий пик заболеваемости коронавирусом ожидается в марте—апреле. Затем число заболевших будет уменьшаться и достигнет локального минимума к лету, отметил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен распространением штамма «Омикрон», обладающего большей заразностью, передает «Газета Кемерова» слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной. Признаками «Омикрона» являются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость и насморк, сообщают «Дни.ру».

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Штаммом коронавируса «Омикрон» переболеет 90% населения России и других стран мира. С таким заявлением выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «„Омикрон“ заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым „Омикроном“. Особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — рассказал Тимаков в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, не все люди знают, что болеют «Омикроном». Это происходит из-за того, что заболевание протекает как сезонное ОРВИ, отметил Тимаков. «Попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют», — высказался он. Новую мутацию «Омикрона» обнаружили в Швеции в конце января. Следующий пик заболеваемости коронавирусом ожидается в марте—апреле. Затем число заболевших будет уменьшаться и достигнет локального минимума к лету, отметил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен распространением штамма «Омикрон», обладающего большей заразностью, передает «Газета Кемерова» слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной. Признаками «Омикрона» являются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость и насморк, сообщают «Дни.ру».
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