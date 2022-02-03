03 февраля 2022

Экс-сотрудника ФСБ осудили за убийство в ресторане Тюмени

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По словам Полины Нечаевой, экс-сотрудник ФСБ собирается обжаловать приговор Фото:

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, который убил жителя Тюмени во время драки в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает супруга погибшего тюменца Николая Нечаева Полина.

«Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле», — рассказала Полина Нечаева, передает 72.ru.

Она добавила, что экс-сотрудник ФСБ намерен обжаловать свой приговор. По ее словам, заседание суда назначено на следующую неделю.

Драка, в которой погиб тюменец, произошла в ноябре 2020 года. Перепалка началась из-за того, что Николай Нечаев дернул ручку двери туалета, получив в ответ оскорбления от находившегося в нем посетителя. После того, как завязалась драка, к ней присоединились трое посетителей ресторана, двое из которых оказались сотрудниками ФСБ.

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В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, который убил жителя Тюмени во время драки в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает супруга погибшего тюменца Николая Нечаева Полина. «Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле», — рассказала Полина Нечаева, передает 72.ru. Она добавила, что экс-сотрудник ФСБ намерен обжаловать свой приговор. По ее словам, заседание суда назначено на следующую неделю. Драка, в которой погиб тюменец, произошла в ноябре 2020 года. Перепалка началась из-за того, что Николай Нечаев дернул ручку двери туалета, получив в ответ оскорбления от находившегося в нем посетителя. После того, как завязалась драка, к ней присоединились трое посетителей ресторана, двое из которых оказались сотрудниками ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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