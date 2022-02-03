Экс-сотрудника ФСБ осудили за убийство в ресторане Тюмени

04 февраля 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

По словам Полины Нечаевой, экс-сотрудник ФСБ собирается обжаловать приговор Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, который убил жителя Тюмени во время драки в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает супруга погибшего тюменца Николая Нечаева Полина. «Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле», — рассказала Полина Нечаева, передает 72.ru. Она добавила, что экс-сотрудник ФСБ намерен обжаловать свой приговор. По ее словам, заседание суда назначено на следующую неделю. Драка, в которой погиб тюменец, произошла в ноябре 2020 года. Перепалка началась из-за того, что Николай Нечаев дернул ручку двери туалета, получив в ответ оскорбления от находившегося в нем посетителя. После того, как завязалась драка, к ней присоединились трое посетителей ресторана, двое из которых оказались сотрудниками ФСБ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, который убил жителя Тюмени во время драки в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает супруга погибшего тюменца Николая Нечаева Полина. «Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывать срок будет в Нижнем Тагиле», — рассказала Полина Нечаева, передает 72.ru. Она добавила, что экс-сотрудник ФСБ намерен обжаловать свой приговор. По ее словам, заседание суда назначено на следующую неделю. Драка, в которой погиб тюменец, произошла в ноябре 2020 года. Перепалка началась из-за того, что Николай Нечаев дернул ручку двери туалета, получив в ответ оскорбления от находившегося в нем посетителя. После того, как завязалась драка, к ней присоединились трое посетителей ресторана, двое из которых оказались сотрудниками ФСБ.