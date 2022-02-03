Россиян будут лишать прав за прием корвалола перед ездой

04 февраля 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Если водитель принял корвалол перед поездкой, то при проверке медицинское освидетельствование покажет наличие психотпропных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав за то, что он сел за руль после приема корвалола. Во время освидетельствования у него обнаружили следы фенобарбитала. Верховный суд РФ постановил, что водитель не может управлять транспортным средством в состоянии любого опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств. «Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — цитирует постановление Верховного суда РФ РИА «Новости». В суде отметили, что в инструкции к лекарственному средству должно быть указано, как оно влияет на способность управлять транспортным средством. Мужчина, подавший иск в Верховный суд РФ, пытался оспорить результаты медицинского освидетельствования. Согласно материалам дела, сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, когда он отказался пропустить пешеходов. В результате освидетельствования у него в крови нашли фенобарбитал из группы барбитуратов, который относится к психотропным веществам. Мужчину лишили прав, поскольку в правилах не установлен минимальный порог концентрации психотропных веществ. Кроме того, ПДД не учитывают цель употребления таблеток. Водитель пытался доказать, что психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача. Также он указал, что фенобарбитал содержат валокордин и корвалол, которые доступны к свободному приобретению. Однако Верховный суд РФ не согласился с его доводами и отклонил иск. Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов предупредил, что некоторые лекарственные препараты при медицинском освидетельствовании дают такой же результат, как алкоголь и наркотики. В частности, в них содержится кодеин, который тестом на наркотики определяется как героин. Одним из самых опасных для водителей является корвалол. По словам Холодова, на анализе он может показать как алкогольное, так и наркотическое опьянение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав за то, что он сел за руль после приема корвалола. Во время освидетельствования у него обнаружили следы фенобарбитала. Верховный суд РФ постановил, что водитель не может управлять транспортным средством в состоянии любого опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств. «Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — цитирует постановление Верховного суда РФ РИА «Новости». В суде отметили, что в инструкции к лекарственному средству должно быть указано, как оно влияет на способность управлять транспортным средством. Мужчина, подавший иск в Верховный суд РФ, пытался оспорить результаты медицинского освидетельствования. Согласно материалам дела, сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, когда он отказался пропустить пешеходов. В результате освидетельствования у него в крови нашли фенобарбитал из группы барбитуратов, который относится к психотропным веществам. Мужчину лишили прав, поскольку в правилах не установлен минимальный порог концентрации психотропных веществ. Кроме того, ПДД не учитывают цель употребления таблеток. Водитель пытался доказать, что психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача. Также он указал, что фенобарбитал содержат валокордин и корвалол, которые доступны к свободному приобретению. Однако Верховный суд РФ не согласился с его доводами и отклонил иск. Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов предупредил, что некоторые лекарственные препараты при медицинском освидетельствовании дают такой же результат, как алкоголь и наркотики. В частности, в них содержится кодеин, который тестом на наркотики определяется как героин. Одним из самых опасных для водителей является корвалол. По словам Холодова, на анализе он может показать как алкогольное, так и наркотическое опьянение.