После акта вандализма в отношении картины художницы Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском Центре имени Ельцина полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на допросах ведет себя агрессивно, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — сообщил Валерий Горелых. В интересах следствия личность подозреваемого пока не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ — «Вандализм».
О факте вандализма СМИ сообщали в январе, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича. В полицию с заявлением представители центра обратились лишь спустя две недели, объяснив, что проводили внутреннее расследование. По одной из версий, к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию опровергали.
После акта вандализма в отношении картины художницы Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском Центре имени Ельцина полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на допросах ведет себя агрессивно, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — сообщил Валерий Горелых. В интересах следствия личность подозреваемого пока не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ — «Вандализм». О факте вандализма СМИ сообщали в январе, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича. В полицию с заявлением представители центра обратились лишь спустя две недели, объяснив, что проводили внутреннее расследование. По одной из версий, к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию опровергали.