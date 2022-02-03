По вандализму в Ельцин Центре возбуждено уголовное дело. «Подозреваемый ведет себя агрессивно»

04 февраля 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

На реставрацию полотна (в центре) потребуется 250 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU После акта вандализма в отношении картины художницы Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском Центре имени Ельцина полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на допросах ведет себя агрессивно, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — сообщил Валерий Горелых. В интересах следствия личность подозреваемого пока не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ — «Вандализм». О факте вандализма СМИ сообщали в январе, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича. В полицию с заявлением представители центра обратились лишь спустя две недели, объяснив, что проводили внутреннее расследование. По одной из версий, к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию опровергали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После акта вандализма в отношении картины художницы Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском Центре имени Ельцина полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на допросах ведет себя агрессивно, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — сообщил Валерий Горелых. В интересах следствия личность подозреваемого пока не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ — «Вандализм». О факте вандализма СМИ сообщали в январе, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича. В полицию с заявлением представители центра обратились лишь спустя две недели, объяснив, что проводили внутреннее расследование. По одной из версий, к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию опровергали.